President Maduro heeft bij voorbaat de verkiezingen in Venezuela al gewonnen

Demonstraties tegen schaarste en hyperinflatie in Venezuela leidden tot meer dan honderd doden. Kinderen sterven door gebrek aan medicijnen. Het moordcijfer in de hoofdstad Caracas is het hoogste ter wereld. Critici worden opgepakt en berecht door militaire tribunalen.

Maar president Nicolás Maduro heeft de oplossing bedacht voor alle ellende: een nieuwe grondwet. Tv-spotjes presenteren de exercitie als de toverformule voor een bloeiende economie en een harmonieuze samenleving. Morgen mag het volk de 545 leden kiezen van de Grondwetgevende Vergadering, die de zaligmakende constitutie gaat schrijven.

In werkelijkheid hebben Maduro en zijn kameraden de nieuwe grondwet nodig om aan de macht blijven. Met de huidige gaat dat niet lukken, want die verplicht de leiders om eerlijke en open verkiezingen te houden. En dat is niet handig als je grenzeloos impopulair bent.

Woedende oppositie Bij de parlementsverkiezingen eind 2015 behaalde de oppositie na 17 jaar socialisme een enorme overwinning en die fout wil Maduro niet nog eens maken. De lokale verkiezingen, die vorig jaar al gehouden moesten worden, zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Nog voor de presidentsverkiezingen van 2018 moeten er andere spelregels komen. Cubaanse adviseurs helpen mee. De oppositie is woedend. Zij wil helemaal geen nieuwe grondwet, maar nieuwe verkiezingen. Bij een door de oppositie zelf in elkaar geknutseld referendum, twee weken geleden, onderschreven ruim 7 miljoen Venezolanen dit standpunt - ruim een derde van het electoraat. De bevolking wordt opgeroepen morgen thuis te blijven. Uit protest heeft de oppositie geen enkele kandidaat afgevaardigd. De nieuwe vergadering zal voor honderd procent bestaan uit ver­trou­we­lin­gen Maduro heeft de overwinning daarom al binnen: de nieuwe vergadering zal voor 100 procent bestaan uit vertrouwelingen. Alleen de opkomst is een punt van zorg. Bij zijn slotmanifestatie donderdag zag de president ondanks gratis vervoer nog geen halve boulevard gevuld met aanhangers. De intimidatiecampagne draait dan ook op volle toeren. "Als ergens 15.000 ambtenaren werken, moeten er 15.000 gaan stemmen", zei Maduro.

Machteloos en dakloos Stemmers worden geregistreerd met een pasje dat is gekoppeld aan sociale programma's. In de volkswijken gaan partijleden langs de huizen om de bevolking te bezweren dat zonder nieuwe grondwet gesubsidieerd voedsel en gratis artsen snel verleden tijd zullen zijn. Vooralsnog trekt de regering aan het langste eind. Want leger, kiesraad, de rechterlijke macht, het productieapparaat en vrijwel alle media zijn totaal onder controle van de regering. Bovendien leveren de 'verkiezingen' op korte termijn al een geweldig voordeel op: Maduro is in één klap van het vervelende parlement af. De nieuwe vergadering zet de volksvertegenwoordigers niet alleen politiek buitenspel, ze gaat waarschijnlijk ook zitting nemen in het parlementsgebouw. Het parlement - de oppositie dus - is dan niet alleen machteloos, maar ook dakloos.

