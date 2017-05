President Bouterse vangt opnieuw bot bij rechter

Bouterse, sinds 2010 democratisch gekozen als president Suriname, staat voor de krijgsraad terecht als hoofdverdachte van de Decembermoorden, de standrechtelijke executie van vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982. Vijf jaar geleden probeerde Bouterse het proces al te stoppen door een amnestiewet door het parlement te jagen. Toen die wet door de krijgsraad werd verworpen, gebruikte het staatshoofd een speciaal grondwetsartikel dat hem de macht geeft het Openbaar Ministerie (OM) bevelen te geven als de staatsveiligheid in het geding is. De president vervolgen als moordverdachte zou het land destabiliseren, zo luidde de redenering, dus kreeg de aanklager het bevel de vervolging te staken.

Lees verder na de advertentie

'Ik verwacht dat de Krijgsraad met grote voort­va­rend­heid het proces weer op de rails te zetten' Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden

Maar opnieuw verwerpt de rechter die strategie. Eerder dit jaar deed de krijgsraad dat al, waarop het OM in hoger beroep ging. Het Hof van Justitie, de hoogste rechtbank van het land, maakte dat besluit gisteren definitief. "Op geen enkel moment heeft het OM concreet gemaakt hoe de staatsveiligheid in het geding zou zijn als zij doorgaan met de vervolging", zei rechter Dinesh Sewrattan.

De krijgsraad is nu terug aan zet. "Ik verwacht dat die met grote voortvarendheid weer bijeenkomt om het proces weer op de rails te zetten", reageert Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden. "Suriname heeft getoond nog steeds een rechtsstaat te zijn. Al houden we er rekening mee dat Bouterse weer obstakels zal opwerpen." Als Bouterse dat echt wil, heeft hij nog een paar mogelijkheden om het strafproces opnieuw tot stilstand te dwingen. Al worden die steeds draconischer, zoals het afkondigen van de noodtoestand. De minister van Justitie zei gisteravond dat 'de regering straks weer aan zet is'. Als hij daarmee bedoelde dat de regering opnieuw gaat ingrijpen, is het zeker nog geen uitgemaakte zaak dat de strafeis binnenkort wel wordt voorgelezen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.