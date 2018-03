Premier van India heeft zijn eigen app én zijn eigen datalek

India, het land met de meeste Facebookgebruikers, eist opheldering van Facebook over mogelijk misbruik van data van Indiase burgers. Tegelijkertijd ligt premier Modi zelf onder vuur. Met zijn officiële Narendra Modi-app zou hij minstens 5 miljoen burgers bespioneren. Profielgegevens zijn weggesluisd naar een Amerikaans databedrijf. Ook kan zijn app gebruikers afluisteren.

Volgens de Google Play-store is de Modi-app vijf tot tien miljoen keer geïnstalleerd

De Modi-app toont gebruikers onder meer toespraken en persoonlijke berichten van de premier. Een Franse techneut die zich op Twitter Elliot Alderson noemt, naar de hoofdpersoon van de Amerikaanse tv-serie 'Mr. Robot', liet zien dat van elke gebruiker een lange lijst gegevens naar het databedrijf CleverTap wordt verstuurd. Naam, e-mail, foto, geslacht, religie, beroep - het gaat maar door. Dit zou zonder toestemming gebeuren.

Tech-start-up CleverTap, gevestigd in Californië en opgericht door drie Indiërs, specialiseert zich in gepersonaliseerde campagnes. Volgens de Google Play-store is de Modi-app vijf tot tien miljoen keer geïnstalleerd. De app kan volgens de specificaties onder meer contacten en de usb-opslag lezen, foto's en video's maken, audio opnemen en andere accounts op het apparaat gebruiken.