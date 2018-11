Premier Rutte heeft een zware dobber aan pensioenen

Premier Mark Rutte moet er volgende week nog een keer tegenaan. Hij gooide met een nachtelijke onderhandelingsronde zijn volle gewicht in de strijd, maar kon geen doorbraak forceren in het pensioenoverleg.

Op tafel lagen nog papieren met ‘veel gele strepen’ van de markeer­stift, aldus een betrokkene. Dat waren voorstellen voor aanpassing van de tekst. Verschillende keren namen Rutte en minister van sociale zaken Wouter Koolmees FNV-voorzitter Han Busker apart om op hem in te praten. De onderhandelingen duurden van negen uur donderdagavond tot bijna zes uur vrijdagochtend en leidden niet tot een slotconclusie.

De vakbonden en werkgevers­organisaties nemen het weekeinde voor overleg ‘in eigen kring’, zoals Rutte het noemt. “Maandag gaan we het net ophalen”, zegt een bron. Dat betekent dat alle partijen vertellen wat hun intern beraad heeft opgeleverd. Daarna kan er waarschijnlijk maandagavond of dinsdag weer worden onderhandeld.

Goedkoper

Er zijn nog drie kwesties waarover geen overeenstemming is. Het eerste is een pensioen voor zelfstandig ondernemers. De vakbonden willen dat dit in iedere geval voor een deel van de zzp’ers wordt geregeld. Veel werkgevers huren zzp’ers in, omdat die goedkoper zijn dan werknemers in dienst.

Zelfstandigen hoeven nu geen pensioenpremies af te dragen. Door de groei van het aantal zelfstandig ondernemers wordt de groep werknemers die collectief meebetaalt aan pensioen kleiner. Met name zelfstandig ondernemers die veel voor één bedrijf werken, zouden verplicht pensioen moeten opbouwen, vinden de ­vakbonden. Werkgeversorganisatie VNO-NCW lijkt nog niet zover.

Het tweede meningsverschil gaat over de AOW. Een aantal jaren ge­leden is afgesproken dat de AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar in 2021. Het kabinet is bereid om dit te vertragen met drie jaar, zodat pas in 2024 de AOW-leeftijd 67 jaar wordt. Deze stap kost het kabinet 2,5 miljard ­euro. Maar wat moet er daarna gebeuren? Nu is nog het idee dat de AOW-leeftijd een jaar stijgt als de gemiddelde levensverwachting een jaar omhoog gaat. Er wordt gesproken over een nieuwe verhouding. Als de levensverwachting stijgt met een jaar, kan de AOW-leeftijd omhoog met zes maanden, zeggen de vakbonden. Het kabinet lijkt in te zetten op negen maanden, maar ­zeker is dit nog niet. Dat heeft ook te maken met de enorme kosten die eraan vastzitten.

Rutte en Koolmees staan voor de opdracht om te laten zien dat zij de pen­si­oen­her­vor­ming eindelijk tot een goed einde kunnen brengen

Vervroegde pensionering is een derde probleem voor de onderhandelaars. De vakbonden willen meer mogelijkheden daartoe en willen af van de boete op prepensioen. Het kabinet aarzelt om hieraan toe te geven; de trend is afgelopen jaren juist om langer te werken.

Over het pensioenstelsel zelf zijn het kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden het vrijwel eens. Door de vergrijzing en de lage rente zitten de pensioenen al jaren in de verdrukking en wordt er ook al heel lang gesproken over aanpassing van het pensioenstelsel. De onderhandelaars zijn het erover eens dat de pensioenuitkeringen straks hoger of lager kunnen uitvallen, afhankelijk van de financiële positie van een pensioenfonds.