Premier May vraagt EU om drie maanden uitstel van de brexit

De overige 27 EU-regeringsleiders zullen het verzoek morgen bespreken tijdens hun voorjaarstop in Brussel. Daar zal May ook een nadere mondelinge toelichting geven. De leiders zullen unaniem moeten besluiten of de gevraagde verlenging er komt of niet. Tot die tijd blijft een no deal-brexit volgende week vrijdag in de lucht hangen.

Lees verder na de advertentie

Veel hangt af van de motivatie die May voor het verzoek geeft. De meeste EU-leiders hebben de afgelopen weken gezegd dat uitstel geen zin heeft als er geen reëel uitzicht is op aanname van de bestaande brexit-deal door het Britse parlement, ofwel een geheel nieuwe aanpak door de Britse regering.

In de brief aan Tusk zou May toezeggen dat ze de extra tijd wil benutten om binnenlandse oplossingen te zoeken voor de zogeheten backstop

In de brief aan Tusk zou May toezeggen dat ze de extra tijd wil benutten om binnenlandse oplossingen te zoeken voor de zogeheten backstop, de garantieregeling die de grens op het Ierse eiland open moet houden.

Er waren speculaties dat May om een langer uitstel zou vragen, maar daar ziet ze vanaf. De kans is groot dat de Britse burgers in zo’n geval in mei alsnog naar de stembus moeten om Europarlementariërs te kiezen.

Volgens persbureau Reuters is de Europese Commissie tegen een brexit-uitstel met drie maanden. Uit een intern document zou blijken dat de commissie twee soorten uitstel reëel acht om het functioneren van de Europese instituties niet in gevaar te brengen: ofwel heel kort, tot 23 mei (de eerste Europese verkiezingsdag), ofwel tot het einde van dit jaar. Bij die laatste optie moet het Verenigd Koninkrijk inderdaad deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Er is nog een ander element dat het brexit-proces fundamenteel verandert bij een verlenging die over die Europese verkiezingen heengaat. Nu heeft Londen namelijk nog steeds de (theoretische) mogelijkheid om de artikel 50-procedure stop te zetten en de gehele brexit eenzijdig af te blazen. Die optie is na 26 mei definitief van de baan als het Verenigd Koninkrijk geen vertegenwoordigers heeft gekozen in het Europees Parlement.

Lees ook:

Zakenman Bill Good: De EU is te politiek geworden Zakenman Bill Good (66) heeft een aantal grote passies in zijn werkende leven: de Britse industrie,China en brexit.