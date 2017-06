Premier May sluit gedoogakkoord met Noord-Ierse DUP

De partijen hebben alleen een gedoogakkoord gesloten en zullen geen formele coalitie gaan vormen, meldde de BBC aan het begin van de middag. Premier May heeft de steun van de kleine protestantse partij uit Noord-Ierland nodig sinds ze haar meerderheid in het Lagerhuis verloor bij de vervroegde verkiezingen van 11 juni.

Lees verder na de advertentie

May is na de verkiezingen snel met de Democratic Unionist Party (DUP) in gesprek gegaan. De kleine Noord-Ierse partij bezet tien zetels in het Britse parlement, die de premier hard nodig heeft om aan een meerderheid te komen. De Conservatieven verloren tijdens verkiezingen twaalf zetels en kwamen uit op 318. Het Lagerhuis telt 650 zetels. Met de steun van de DUP is er een meerderheid van drie zetels, voldoende om wetsvoorstellen door het Lagerhuis te krijgen.

Volgens het akkoord zal de DUP de Conservatieve minderheidsregering steunen op een groot aantal cruciale punten, zoals de begroting en de komende wetgeving aangaande de Brexit en de nationale veiligheid. Eventuele moties van wantrouwen tegen de regering-May zullen niet worden gesteund door de Noord-Ierse partij en maken daarmee dus in de praktijk geen kans.

Kopstukken van de beide partijen, de Conservatieven en de Noord-Ierse Democratic Union Party. Premier May is de tweede van rechts, DUP-leider Arlene Foster de tweede van links. © AFP

De toezeggingen die de Democratic Unionist Party heeft gekregen zijn inmiddels ook openbaar gemaakt. De regering-May heeft Noord-Ierland een extra bedrag van een miljard pond in twee jaar tijd beloofd, ruim 1,1 miljard euro. Dit bedrag komt bovenop de 500 miljoen pond die al eerder was beloofd voor de ontwikkeling van de Noord-Ierse infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. Volgens de DUP heeft Londen ook toegezegd dat er een betere behandeling komt van veteranen in Noord-Ierland.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.