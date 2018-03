Premier May reageert woedend op Brussels ontwerp-akkoord

De Britse premier reageerde furieus op de Brusselse ontwerptekst waarin staat dat Noord-Ierland een speciale status krijgt na Brexit, als er geen andere oplossing voor het grensprobleem wordt gevonden. “Hier zou geen enkele Britse premier mee akkoord gaan”, zei ze tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis. “Ik zal kristalhelder aan Jean-Claude Juncker uitleggen dat dit nooit gaat gebeuren.”

De Britten hebben vorig jaar al eens een voorstel gedaan voor een soort high tech-grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Via online registratie van goederen en personen en met een vorm van cameratoezicht moet het vrij eenvoudig zijn om de grens onzichtbaar te houden, stelt de regering. Voor Brussel is dit voorstel tot nu toe veel te mager.

In Londen vinden ze echter dat Brussel dit voorstel nauwelijks serieus bestudeert: “De gevoelige kwestie van de Noord-Ierse grens wordt door de EU gebruikt om ons in een douane-unie te houden”, zei Boris Johnson, minister van buitenlandse zaken. Een manier dus om de Britten te dwingen tot een zachte Brexit.

Gedoogsteun

Theresa May’s woedende reactie deed denken aan de beroemde ‘No, no, no’ van haar voorgangster Margaret Thatcher, die dat ooit in het Lagerhuis zei nadat Brussel probeerde meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Al zat Thatcher toen beduidend steviger in het zadel dan May nu.

Want niet geheel toevallig kwamen alle vragen over de Noord-Ierse grens tijdens het vragenuurtje van DUP-parlementariërs. May is op dit moment afhankelijk van gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP om aan een meerderheid te komen in het parlement. En het is voor de Noord-Ierse Unionisten absoluut onbespreekbaar dat Noord-Ierland na Brexit een andere behandeling krijgt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus mocht May ook maar een centimeter toegeven aan deze Brusselse eis, dan is het een kwestie van tijd tot de DUP de stekker uit de gedoogsteunconstructie trekt. Met weer allerlei politieke problemen van dien. En problemen heeft May op dit moment al genoeg.

Het is daarom de Britse hoop dat de EU-lidstaten het voorstel van Barnier zullen afzwakken, het is immers nog een ontwerptekst. Dat andere landen zullen inzien dat zo’n stap voor een Britse premier niet te verkopen is en dat daardoor de kans toeneemt dat het hele brexit-proces eindigt zonder deal, is een nachtmerriescenario voor alle partijen. May hoopt, kortom, dat Barnier als eerste met zijn ogen knippert. Al is zeer de vraag hoe realistisch dat is.

Met May’s speech morgen krijgt ze de kans voor meer duidelijkheid te zorgen over hoe de Brexit er wat haar betreft uit gaat zien. En ook de kans om nog beter uit te leggen hoe ze haar harde brexit-plannen denkt te kunnen combineren met het openhouden van de Noord-Ierse grens. Want tot nu toe is niemand er in Brussel van overtuigd dat dat mogelijk is.

