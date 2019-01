Premier May overleeft motie van wantrouwen

May kreeg de motie van wantrouwen aan haar broek nadat haar brexit-deal verworpen werd bij een historische stemming: maarliefst 432 parlementsleden stemden tegen die deal. De laatste keer dat een Britse premier zo'n nederlaag leed, was in 1924.

Ondanks die grote nederlaag mag May dus toch aanblijven. De motie was ingediend door oppositiepartij Labour. Partijleider Jeremy Corbyn zei dat het land nu door ‘een zombieregering’ wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft. Corbyn mikte met zijn motie op nieuwe verkiezingen. Die kan hij vooralsnog vergeten.

In een eerste reactie zegt May blij te zijn met het vertrouwen van het parlement. Ze wil meteen in gesprek met de andere partijen, de eerste gesprekken volgen vanavond al. “We moeten oplossingen vinden die steun krijgen in het Lagerhuis”, zei de premier.

Corbyn wil van May de garantie dat Groot-Brittannië niet zonder akkoord uit de Europese Unie zal stappen. Ook de Liberaal-Democraten vinden een no-dealbrexit niet acceptabel. De Schotse nationalisten willen dat uitstel van brexit bespreekbaar is.

May moet voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal. Vervroegde verkiezingen houden is in elk geval het laatste wat ze wil, betoogde ze eerder op woensdag. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, aldus May.

Meer tijd nodig Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun brexitproblemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen. Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan dat de brexit tot juli kan worden opgeschort. Brussel is in gespannen afwachting van de volgende stappen van May. Mocht het komen tot uitstel van de brexit, dan moet het initiatief van de Britten zelf komen. May moet dan rechtvaardigen waarom de extra tijd nodig is. Dan nog moeten alle 27 EU-leiders instemmen met uitstel, dat tot uiterlijk 2 juli kan duren, tenzij het Verenigd Koninkrijk alsnog meedoet aan de Europese verkiezingen eind mei. Dit bericht wordt aangevuld Meer lezen over de brexit? Kijk op trouw.nl/brexit.

Hoe nu verder met de brexit? In deze video staan alle scenario's op een rij.

Hoe nu verder?

21 januari 2019 May moet haar plan B presenteren aan het Britse parlement

30 januari 2019 Laatste dag dat de parlementariërs kunnen stemmen over plan B

21-22 februari 2019 EU-top regeringsleiders

29 maart 2019 VK moet de EU verlaten, start transitieperiode