Premier May ontslaat minister die vertrouwelijke informatie over Huawei lekte

Het ontslag is de ­zoveelste dreun voor de Britse regering, uitgerekend in een tijd dat het rond de uitgestelde brexit juist vrij rustig is.

In de ontslagbrief aan Williamson schrijft de premier dat ze het vertrouwen in hem heeft verloren na een intern onderzoek naar het lek naar de Britse pers. ‘Dit is een buitengewoon ernstige zaak, en een zeer teleurstellende.’

In de Nationale Veiligheidsraad, waarin ministers en vertegenwoordigers van inlichtingendiensten en de strijdkrachten wekelijks zeer vertrouwelijk bijeenkomen, waren onlangs de risico’s besproken van het inhuren van Huawei bij de aanleg van een nieuw supersnel 5G-netwerk. Die kwestie speelt in alle Europese landen. De vrees bestaat dat de Chinese overheid straks via dat netwerk kan spioneren.

Beperkte rol Korte tijd later kwamen details van dat overleg in de Britse media terecht. Volgens May is uit onderzoek onomstotelijk vast komen te staan dat Williamson de lekker was. In de kranten stond dat het ­Verenigd Koninkrijk Huawei een beperkte rol wilde geven bij de ontwikkeling van bepaalde onderdelen van het 5G-netwerk. Daarmee zou Londen een middenweg willen bewandelen tussen China en de Verenigde Staten, die Europa hebben gewaarschuwd vooral niet met Huawei in zee te gaan. De gewezen minister sprak de beschuldigingen meteen tegen, in een antwoordbrief aan May die hij op Twitter publiceerde. ‘Ik ontken krachtig dat ik op wat voor manier ook betrokken was bij dat lek en ik ben ervan overtuigd dat een grondig en formeel onderzoek mij van alle blaam zou hebben gezuiverd.’ Williamson was minister van defensie sinds 2017, na het plotselinge aftreden van Michael Fallon wegens grensoverschrijdend gedrag bij een journaliste. May heeft inmiddels Penny Mordaunt benoemd als opvolger. Mordaunt zat al in haar kabinet als staatssecretaris voor internationale ontwikkeling.

