Premier May koerst aan op uitstel van brexit, maar de EU verleent dat niet zomaar

Dinsdag maakte de Britse regering bekend dat May de overige 27 EU-leiders een brief zal schrijven, waarin ze vraagt of brexit kan worden uitgesteld. De oorspronkelijke uittredingsdatum van 29 maart kan onmogelijk meer worden gehaald, nu de speaker van het Lagerhuis May’s voornemen om haar akkoord met de EU opnieuw in stemming te brengen, maandag onmogelijk heeft gemaakt.

Een regel uit 1604 bleek te verhinderen dat een regering dezelfde wet meerdere keren in één periode kan voorleggen.

Het is nog onduidelijk of May zal verzoeken om een lang of kort uitstel. Hoe dan ook, het is allerminst zeker of de EU haar het gevraagde uitstel zal verlenen. Dinsdagavond zei EU-onderhandelaar Michel Barnier dat de EU zeker niet van plan is dat zonder meer te doen. “We zullen vragen of de verlenging nuttig is. Want uitstel betekent langere onzekerheid, en onzekerheid heeft een prijs.”

De EU heeft van de Britten een goed onderbouwd plan nodig om een onderbouwd besluit te kunnen nemen Michel Barnier, EU-ondehandelaar

Onderbouwd plan Barnier liet wel doorschemeren dat de EU-leiders openstaan voor een ‘ambitieuzer akkoord’. Daarover zou op de Europese top van morgen kunnen worden gesproken. Maar Barnier zei ook dat alle landen hun voorbereiding op een no-deal nu moeten afronden. “De EU heeft van de Britten een goed onderbouwd plan nodig”, zei hij, “om een onderbouwd besluit te kunnen nemen.” Ook de Duitse Angela Merkel zei te vrezen dat een brexit zonder akkoord nu heel waarschijnlijk is. Vanuit het Elysée in Parijs volgde de reactie dat uitstel alleen kan worden verleend als daar een goede reden voor is.

