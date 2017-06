Praten bij informateur Tjeenk Willink thuis, net als zeven jaar terug

Tjeenk Willink had nog geen officiële gesprekken met fractievoorzitters, maar achter de schermen ging de formatie wel degelijk door. De informateur ontving bij hem thuis de leiders van VVD en GroenLinks, Mark Rutte en Jesse Klaver, om te praten over de ‘ontstane situatie’. Na afloop wilde niemand inhoudelijk ingaan op de ontmoeting. Rutte zei wel: “De change of scenery kan soms helpen.”

Het is tegenwoordig gebruikelijk dat de informateur de gesprekken houdt in de Stadhouderskamer in het gebouw van de Tweede Kamer op het Binnenhof. Tjeenk Willink ontvangt nu ook mensen bij hem thuis in Scheveningen, in de hoop dat enige luwte kan helpen de impasse te doorbreken.

Ondergrens

In 2010 nodigde hij als informateur de leiders van VVD, D66, PvdA en GroenLinks uit in zijn achtertuin om te onderzoeken of onderhandelingen over ‘paars plus’ zin zouden hebben. Dat geheime beraad, inclusief pizza en wijn, had effect. Kort na de tuinsessie startten de formele gesprekken tussen de vier partijen, zij het dat die drie weken later alsnog stukliepen.

Vorige maand strandden de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op het onderwerp migratie. Naar verluidt stonden partijen lijnrecht tegenover elkaar over de vraag of het VN-Vluchtelingenverdrag moet worden gewijzigd. Klaver zei dat er een ‘principiële ondergrens’ was bereikt “waar je als partij gewoon niet overheen wilt gaan.” Bij GroenLinks valt te horen dat dat nog steeds geldt.

Nieuwe gesprekken tussen de vier partijen hebben pas kans van slagen als er zicht is op een compromis over migratie. Daarnaast zullen er nog andere ingewikkelde onderwerpen op tafel komen te liggen, zoals het klimaat en de inkomensverdeling. Ook daarover werden de partijen het tijdens de eerdere, twee maanden durende gesprekken niet eens. Of Tjeenk Willink de tijd al rijp acht voor nieuwe, formele gesprekken, is onduidelijk. Er zijn nog geen ontmoetingen gepland in de Stadhouderskamer.