Positie minister Hennis werd onhoudbaar

Het mortierongeval in Mali blijft niet zonder politieke gevolgen. Minister van defensie Jeanine Hennis diende vanavond in het Kamerdebat over het ongeluk in 2016 waarbij twee doden vielen, per direct haar ontslag in. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp volgt haar voorbeeld. Hij zou al met pensioen gaan, maar ziet nu af van een ceremoniële bevelsoverdracht op donderdag, en verlaat het ministerie met stille trom.

Hennis besloot haar urenlange betoog met de conclusie dat zij politiek verantwoordelijk is voor ‘de context waarin het ongeval plaatsvond’. Volgens Hennis zijn risico’s onvoldoende onderkend en vereiste handelingen nagelaten. Haar val is de zoveelste kras voor de VVD. Tijdens Rutte II traden eerder de liberale ministers van justitie Ivo Opstelten en Ard van der Steur gedwongen af.

Dit leidde tot kritiek uit de Kamer. Salima Belhaj (D66) vond dat het conceptrapport in juni al reden was voor controles in alle missiegebieden. Elbert Dijkgraaf (SGP) merkte op dat als er zoveel fout ging met één type granaat, ook andere soorten munitie onveilig kunnen zijn.

Raymond Knops (CDA) vroeg of de bredere check van vrijdag daarmee een paniekreactie of maatregel voor de bühne was. Hennis antwoordde dat zij besloot om de bredere controles uit te voeren omdat ‘onrust in de media en op sociale media ook militairen op missie en hun thuisfront raakte’.

Hennis moest ook uitleggen waarom zij pas vrijdag tot extra veiligheidscontroles bij missies besloot, terwijl Defensie in juni al het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in handen had. Hennis zei dat de munitie in Mali destijds meteen extra is gecontroleerd.

Al in het begin van het debat maakt Hennis een verslagen indruk. Waar normaal aan haar gezicht is af te lezen hoe ze over vragen en opmerkingen van Kamerleden denkt, staarde ze nu stoïcijns voor zich uit. Aanvankelijk trok de minister het boetekleed aan. Ze zei dat ze ‘wil toelichten, niet goedpraten.’ Zo probeerde de minister uit te leggen hoe de veiligheidsbeoordeling van mortiergranaten heeft kunnen misgaan.

Later koos Hennis de aanval, en trok zij bevindingen van de Onderzoeksraad in twijfel. Volgens de onderzoekers voldoet het VN-hospitaal, dat een bij het mortierongeval gewond geraakt militair behandelde, niet aan Nederlandse militaire standaarden. Nederland had het ziekenhuis ook niet grondig genoeg geïnspecteerd. Het Duitse leger weigert zelfs er gebruik van te maken.

Dat andere inzicht zorgde voor ergernis in de Kamer. Raymond Knops (CDA) zei dat ‘de minister toch weer afdwaalt’ van de conclusies van de Onderzoeksraad. “Erkent de minister de keiharde conclusies of moeten we aanhoren dat het toch allemaal wel functioneerde in het hospitaal?” Joël Voordewind (ChristenUnie) vond dat Hennis de aanbevelingen van de OVV over de medische zorg niet overneemt, ‘en er op dit moment dus geen verbeteringen plaatsvinden.’

Hennis kan eventueel terugkeren in kabinet

Op Prinsjesdag werd Jeanine Hennis gevraagd of zij ook in het nieuwe kabinet minister zal zijn. Ze antwoordde: “Dat verwacht ik wel. Het zou me verbazen als het niet zo is.” Haar politieke toekomst ziet er inmiddels uiterst somber uit. Toch is het in theorie mogelijk dat de VVD’er over enkele weken bij de koning op het bordes staat als lid van het derde kabinet-Rutte. Als minister van buitenlandse zaken bijvoorbeeld. Staatsrechtelijk gezien kan niets of niemand de VVD hiervan weerhouden.

In 2006 stapte CDA’er Piet Hein Donner op als minister van justitie, als gevolg van de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost. Een half jaar later kon Donner probleemloos minister van sociale zaken worden in het volgende kabinet. Hij is op dit moment vicepresident van de Raad van State en mag zich dus de ‘onderkoning’ van Nederland noemen. Partijgenoot Ernst Hirsch Ballin trad in 1994 af als minister van justitie vanwege de IRT-affaire. Twaalf jaar later keerde hij als bewindspersoon terug op datzelfde departement.

Iets kan staatsrechtelijk deugen, of het politiek ook haalbaar is, is een tweede. Zo had Donner het geluk dat er tussen zijn af- en aantreden een gat van zes maanden zat. Tijd heelt alle wonden. Althans, de gemoederen krijgen de kans om enigszins te bedaren. De val van Jeanine Hennis is ook over drie weken nog zó vers, dat haar afscheid weleens definitief kan zijn.

