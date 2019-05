Populisten rukken op, maar blijven in de minderheid

De uitspraak behoort inmiddels tot het standaardrepertoire van Salvini, wiens populariteit een hoge vlucht heeft genomen sinds hij als vicepremier en minister van binnenlandse zaken een streng antimigratiebeleid voert.

Op het podium in Milaan werd hij omringd door nationalistisch-populistische leiders uit tien andere EU-landen, onder wie Marine Le Pen (Rassemblement National), Geert Wilders (PVV) en een vertegenwoordiger van Alternative für Deutschland, Jörg Meuthen. Een groot deel van die partijen vormt al een groep in het Europees Parlement: Europa van Naties en Vrijheid. Onder een nieuwe naam hoopt Salvini – die als minister overigens nog nooit een EU-raadsvergadering bijwoonde in Brussel – een grote klapper te maken bij de Europese verkiezingen. Zodat de ‘European Alliance op Peoples and Nations’ stevig voet aan de grond krijgt in het parlement.

In de laatste opiniepeilingen (die nogal grillig zijn door de complexiteit van de, na de verkiezingen in India, grootste democratische exercitie in de wereld) staat de groep-Salvini op 74 van de 751 zetels, waarmee ze in grootte de vierde fractie zouden vormen. De campagne heeft afgelopen week een fikse deuk opgelopen wegens de Oostenrijkse regeringscrisis, waarin Salvini’s geestverwanten van de FPÖ totaal door het ijs zakten.

Het potentieel van de populisten in het Europees Parlement zou veel groter kunnen zijn dan die 74 zetels, als de partijen niet zo versnipperd waren over meerdere groeperingen. Als je alle aanstaande Europarlementariërs in verschillende gradaties van eurosceptisch tot extreem eurofoob bij elkaar optelt, kunnen ze, heel ruw geschat, straks uitkomen op tussen de 175 en 250 zetels.

Grote afwezigen in Milaan: de Hongaarse Fidesz-partij van Viktor Orbán, de Poolse PiS van Jaroslaw Kaczynski en de Brexit-partij van Nigel Farage. Orbán en Le Pen kunnen nu eenmaal niet door één deur. Zo zijn er onder de populisten meer botsende ego’s en standpunten, over onder meer economisch beleid in de eurozone en de betrekkingen met Israël en Rusland.

Media-aandacht

“Nu is de samenwerking succesvoller omdat de partijen meer succes hebben”, zei de vooraanstaande Amerikaans-Nederlandse populisme-expert Cas Mudde deze week tijdens een praatje op de Nederlandse EU-ambassade in Brussel. “Maar de media-aandacht is disproportioneel. De bijeenkomst van Salvini in Milaan ging nergens over. Hij stond daar met partijen waarmee hij al jarenlang samenwerkt. Het enige verschil met vroeger is dat Salvini nu in de regering zit. En zelfs dan slaagt hij er niet in om zijn beweging groter te maken. Eigenlijk zou dat het verhaal moeten zijn.”

Ook afwezig in Milaan: Forum voor Democratie. Dat schurkt aan tegen de eurokritische Europese Conservatieven en Hervormers, waarin nu nog de Britse Conservatieven zitten, maar ook de Poolse PiS en de ChristenUnie/SGP.

De vraag is of de populisten straks hun verkiezingsbelofte kunnen waarmaken en echt zand in de EU-machine kunnen gooien. Zelfs met 250 zetels blijven ze in de minderheid. Op zijn website kondigt Forum voor Democratie aan dat het straks ‘blokkerende minderheden’ wil vormen ‘tegen begrotingen en wetgeving’. Blokkerende minderheden bestaan echter niet in het Europees Parlement. Alleen bij vergaderingen van EU-lidstaten kunnen ministers blokkerende minderheden vormen.