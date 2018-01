Populist verdwijnt uit Leidse gemeenteraad

Het was volgens Daan Sloos (74) 'zoeken, zoeken, zoeken', maar geschikte kandidaten voor de kieslijst van Leefbaar Leiden bij de komende raadsverkiezingen kon hij niet vinden. Daarom staat Leefbaar Leiden, sinds 2000 in de raad, op 21 maart niet op het stembiljet. Zoals ook populistische partijen als de PVV, Denk en Forum voor Democratie in Leiden zullen ontbreken.

Hoewel Sloos vorig jaar nog aankondigde dat hij nog vier jaar door wilde, kijkt hij daar nu anders tegenaan. "De gezondheid gaat achteruit. De hele avond bij een vergadering zitten, dat hou ik met moeite vol." Maar doorslaggevender is het gegeven dat hij geen mensen kon vinden met wie hij politiek op één lijn zit én die hun vrije tijd in de Leidse raad willen steken.

"Natuurlijk, er meldden zich wel mensen", zegt Sloos, "maar dat waren van die typische PVV'ers. Daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Zij willen de islam het land uitgooien en moskeeën sluiten. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat mensen uit andere landen zich in Nederland moeten aanpassen, maar zij hebben dezelfde rechten als Nederlanders. Ik ken genoeg moslims die heel hard werken en die zijn hier welkom."

Daar komt bij dat Sloos een aantal jaren geleden een 'teleurstellende ervaring' had met leden met een PVV-achtergrond. Behalve Sloos kwam in 2014 ook Tomas Kok voor de leefbaren in de raad. "Dat was een hele foute keus", zegt Sloos. Kok nam harde PVV-standpunten in en veroorzaakte een scheuring bij Leefbaar Leiden. Behalve dat hij uit de fractie stapte, nam hij ook de nodige medestanders uit de partij mee.

Toen Kok zich om gezondheidsredenen uit de raad terugtrok, viel zijn zetel weer toe aan Leefbaar Leiden. Die partij had de grootste moeite om die zetel te vullen. Pas een half jaar later werd nummer laatst van de kandidatenlijst, Willy Sorel, bereid gevonden om de lege plek in te nemen. "Ook Sorel stopt er na dit jaar mee, want hij hoort en ziet slecht. Hij heeft verder ook geen ambities in die richting", zegt Sloos.

Leefbaar Leiden was tamelijk onzichtbaar

Sloos kwam in 1994 in de Leidse raad voor de SP. Halverwege de tweede termijn verliet hij die fractie en richtte in 2000 samen met een ander raadslid Leefbaar Leiden op. Het waren de jaren van Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn. Laatstgenoemde is nog steeds zijn grote voorbeeld. Het fortuynisme is volgens Sloos helaas een stille dood gestorven en overvleugeld door de PVV en Forum voor Democratie.

Wellicht kwam dat ook doordat Leefbaar Leiden in de raad tamelijk onzichtbaar was. Sloos krijgt daar soms op plagende wijze voor de voeten geworpen dat hij in al die jaren nog nooit een motie of amendement heeft ingediend. "Dat klopt. Ik ben niet iemand van bla, bla, bla. Alsof een motie het hoogste goed is. Bovendien weet ik dat een motie van mijn hand sowieso niet wordt gesteund, dat is dus verspilde moeite."

De tanende belangstelling voor het populisme in Leiden komt volgens Sloos eerder door de ontwikkeling die de stad heeft doorgemaakt van arbeidersstad naar kennisstad. "Er is nog maar een handjevol arbeiders over en die stemmen vaak op de SP. Leiden is een D66-stad geworden."

