Poolse rechters weigeren hun ambt neer te leggen

Met een onderzoekende blik loopt Mariusz Malinowski door het straatje achter het imposante gebouw van het hooggerechtshof. Hij maakt een praatje met de bewakers: "Gaat mevrouw Gersdorf hierlangs naar binnen?" Malinowski runt een tv-kanaal op internet en wil weten waar morgenochtend de camera moet staan om het wereldnieuws te scoren: 'Voorzitter Pools hooggerechtshof komt het hof niet binnen'. "Ik ben benieuwd hoe ze haar gaan tegenhouden", zegt hij met een grote grijns.

De ambtstermijn van Malgorzata Gersdorf loopt af op 30 april 2020. Zes jaar, dat staat heel precies in de grondwet. Maar regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) laat zich daar niets aan gelegen liggen. Morgen treedt een wet in werking die alle rechters van het hof met pensioen stuurt als ze 65 jaar of ouder zijn. Dat raakt 27 van de 74 rechters.

Het is dezelfde manoeuvre die de Hongaarse premier Viktor Orbàn toepaste om de hoogste rechtbank in zijn land onder controle te krijgen. Oude rechters eruit, nieuwe, door de regering benoemde, erin. Maar in Polen lijkt dat niet zo gladjes te gaan.

Harde kern

Zelf is hij rechter in een plaatselijke rechtbank in Sulecin, een stadje ruim vierhonderd kilometer van Warschau. Hij is naar de hoofdstad gereden om namens Iustitia, de vereniging van rechters, de demonstranten voor het hooggerechtshof een hart onder de riem te steken. Iedere avond staan ze er, een harde kern van een paar honderd mensen. De verwachting is dat de menigte in Warschau vandaag zal aangroeien tot vele duizenden.

Zij geloven geen woord van het regeringsverhaal dat de rechterlijke macht moet worden gezuiverd van communisten.

"De gemiddelde leeftijd van Poolse rechters ligt rond de veertig", aldus Starosta, die daar ironisch aan toevoegt: "Ik ben 43, dus ja, ik beken dat ik iets met het communisme te maken had: ik was een kind."

Premier Mateusz Morawiecki noemde rechters in Krakau 'een georganiseerde groep misdadigers' zonder namen of bewijzen aan te dragen. Daar moest Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, maar eens naar kijken, meende de premier. Een partijgenote van hem pleitte in het parlement voor heropvoeding van rechters in kampen.