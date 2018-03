Politieke taartjes voorspellen de uitslag

De klanten vinden het leuk, net als de twintig personeelsleden. De petitfours met partijlogo’s erop zijn een groot succes. Het is de zoveelste ingeving van bakker Albert de Jong (47), samen met zijn vrouw Wilma eigenaar van Bakker Albert op de Egelinglaan in Zeist. “Vrijdagavond pas bedacht, en zaterdagochtend gelijk al raak”, zegt de blonde bakker in de pauzeruimte achter de broodsnijmachine en de kassa.

De Jong verwacht dat de bakkerij er woensdag zeven- tot achthonderd verkocht zal hebben: “Vanochtend kwam er een man speciaal uit Amstelveen. Hij had hier in de buurt gewoond en combineerde de aankoop van vier petitfours met het SP logo met een bezoek aan zijn oude wijkje.” Dat is dan zes euro en twintig cent voor de gebakjes en zes euro voor benzine, rekent banketbakker Arthur Gysbertha lachend voor.

Ze staan in een vitrine, de kleine gebakjes. Elke partij heeft een eigen variant, dus ook het lokale Seyst.Nu en Nieuw Democratisch Zeist. Er is er zelfs een met een blanco bordje voor de twijfelaars. Op een zwart bord achter de kassa wordt de score zorgvuldig bijgehouden. De stand van twee uur op dinsdagmiddag: De VVD gaat op kop met 127 gebakjes, gevolgd door GroenLinks met 75, en, opvallend, de ChristenUnie/SGP met 73 stuks.

Voor die laatste score heeft Bakker Albert een verklaring, het is de gunfactor. Hij komt oorspronkelijk van orthodox gereformeerde huize in Barneveld. Altijd heeft hij ChristenUnie gestemd. “Dat weten de mensen, dus gunnen ze mij wat extra klandizie.” Daarom moeten we de ChristenUnie wegstrepen bij de voorspelling.

Een andere onbetrouwbare variabele is dat de partijen zelf het meeste kopen. “Seyst.Nu heeft er 50 in bestelling. Er gingen er al 20 naar de ChristenUnie en 20 naar het CDA. Gisteren stapte ook GroenLinks- fractievoorzitter Camstra binnen.” En net rinkelde de telefoon vanuit Putten: de SGP daar wil er 30. Maar bestellingen van buiten Zeist kunnen natuurlijk helemaal niet meetellen.

Origineel

Brodoloog Albert – “Je hebt ook een podoloog en een gynaecoloog, en wij weten nou eenmaal veel van brood” – probeert altijd iets origineels neer te zetten. In 2015 werd hij uitgeroepen tot de leukste van de zeven bakkers van Zeist. Hij won ook de lokale oliebollentest, en kreeg via crowd funding genoeg geld bij elkaar om zijn winkel te verbouwen.

Vanochtend vroeg begon hij om twee uur in de bakkerij. Omdat hem is gevraagd woensdagavond als ‘lokale held’ in het gemeentehuis te zitten als de uitslag bekend wordt, neemt hij op donderdag vrij. En omdat De Jong een betrokken inwoner is, legt hij nog even het verschil uit tussen de partijen. Zo zijn de Nieuwe Democraten Zeist op sommige punten groener dan GroenLinks. Maar waar GroenLinks de Slotlaan autovrij wil hebben, blijft NDZ steken op autoluw. “Dus of het uiteindelijk een meerwaarde is?”

Traditioneel doet de VVD het goed in Zeist. Maar GroenLinks zal een goede tweede worden, denkt Bakker Albert. “Je hebt hier veel vrije scholen, de Triodos Bank, het Wereld Natuur Fonds.” Een coalitie van die twee partijen lijkt hem het mooist: “Er is de laatste jaren al zoveel versplintering. Het belangrijkste is om samenbindend bezig te zijn, dat is uiteindelijk voor iedereen het beste.”

