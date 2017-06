Politieke spelletjes met de bonusregeling van bankiers

Dat bleek vandaag bij een PvdA-oproep om de Nederlandse strenge bonusregeling overeind te houden. In het huidige kabinet heeft PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem geregeld dat een bonus voor bankiers niet meer mag bedragen dan 20 procent van het jaarsalaris. Elders in Europa mogen banken tot 100 procent van het jaarsalaris uitkeren. De PvdA waakt over die erfenis van Dijsselbloem.

Een verruiming van de bonusregeling ligt op de loer omdat Nederland, met de Brexit in zicht, graag financiële instellingen uit Londen naar Amsterdam wil halen. De Amsterdamse D66-wethouder Kasja Ollongren klaagde in januari dat de strenge bonusregeling banken ervan weerhoudt zich in Nederland te vestigen.

Al in april wilde de PvdA in de Tweede Kamer stemmen over de motie die oproept om het strenge bonusbeleid intact te laten. De stemming werd uitgesteld, vooral op verzoek van GroenLinks die op dat moment zat te onderhandelen over een nieuw kabinet. Deze partij is voorstander van een strenge bonusregeling, maar wilde tijdens de onderhandelingen tegenstander VVD niet voor het hoofd stoten.

Vandaag werd er dan toch gestemd en was ook GroenLinks aan boord. De partij zit inmiddels niet meer aan tafel in de Stadhouderskamer om te praten over een nieuw kabinet. In normale tijden zou de PvdA-oproep een meerderheid halen want alleen de VVD was in het verleden tegenstander van de straffe aanpak. De motie werd echter verworpen, want nu onderhandelt de ChristenUnie met VVD, CDA, en D66. Alle vier partijen stemden tegen. Pijnlijk was dat het ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind in april zijn handtekening had gezet onder de motie en die vandaag dus introk. De partij hoopt bij de formatie versoepeling van de bonussen voor banken alsnog tegen te houden.

Verleiding tot versoepeling

Voor het CDA en D66 geldt: geen voorstellen in de Tweede Kamer steunen over onderwerpen die op de tafel liggen bij de formatie. Zo kwam er vandaag tevens een SP-motie in stemming over verlaging van het eigen risico voor de ziektekostenverzekering. Het CDA is daar voor en het staat zelfs in het verkiezingsprogramma, maar eerst moet er in de formatie een compromis over worden gesloten.

De PvdA weet natuurlijk best dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun kruit droog willen houden. De partij bracht de motie over de bonusregelingen toch in stemming omdat werkgeversorganisatie VNO-NCW het huidige en nieuwe kabinet probeert te verleiden tot een versoepeling. Minder strenge regels voor banken kunnen 17.000 banen opleveren, zei voorzitter Hans de Boer eerder deze week.

De VVD-Kamerfractie wil eerst nog wel eens op een rij wat het effect is van de bonusregeling op de vestiging van banken in Nederland. Dijsselbloem en minister Henk Kamp (VVD, economische zaken) steggelen naar verluidt al weken over hoe zij de gevolgen van de bonusregeling in een brief aan de Tweede Kamer gaan verwoorden.