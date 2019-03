Politieke crisis Canada brengt Trudeau aan het wankelen

Vorige maand stapte minister van Justitie en procureur-generaal Jody Wilson-Raybould al op, die de politieke crisis veroorzaakte. Wilson-Raybould, met wie Philpott goed bevriend is, zegt dat ze vorig jaar door Trudeau en andere beleidsmakers onder druk is gezet om tot een schikking te komen met het internationale ingenieurs- en bouwbedrijf SNC-Lavalin.

Tegen het bedrijf loopt een strafrechtelijk onderzoek voor het mogelijk betalen van steekpenningen aan Libische regeringsmedewerkers tussen 2001 en 2011. Premier Trudeau zou niet hebben gewild dat het bedrijf wordt vervolgd vanwege de banen die in Canada op het spel zouden staan.

Banenverlies voorkomen

Omdat Wilson-Raybould weigerde een schikking te treffen, is ze naar eigen zeggen in januari overgeplaatst. Ze werd toen minister van Veteranenzaken en een maand later nam ze ontslag. Trudeau zei eerder al zich niet te kunnen vinden in de lezing van de voormalige justitieminister en ontkent dat hij SNC-Lavalin de hand boven het hoofd heeft willen houden. Wel zegt hij dat hij heeft geprobeerd banenverlies te voorkomen.

In een korte reactie laat Trudeau weten teleurgesteld te zijn over het aftreden van minister Philpott, maar zegt begrip te hebben voor haar keuze. Ook geeft hij aan de zorgen over de corruptiezaak ‘zeer serieus’ te nemen.

De druk op Trudeau neemt steeds meer toe. Vorige week eiste de oppositie het aftreden van de premier, nadat Wilson-Raybould haar verhaal had gedaan tegenover een commissie van het lagerhuis. Trudeau zag onlangs ook zijn topadviseur vertrekken, die een van de personen was die Wilson-Raybould onder druk zouden hebben gezet. Ook hij moet getuigen voor de parlementscommissie.