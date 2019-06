Politiek wil eigen beloning onafhankelijk laten beoordelen

Hoeveel een minister, een Kamerlid, wethouder of raadslid verdient, wordt voortaan overgelaten aan de wijsheid van anderen dan zijzelf. Het kabinet wil dat er een extern adviescollege komt om over de vergoedingen te adviseren. Nu bepalen gekozen en benoemde ambtsdragers nog zelf hoe hoog hun inkomen en onkostenvergoedingen zijn.

Ollongren signaleert bij het parlement een zekere te­rug­hou­dend­heid om over de eigen rechtspositie en beloning te besluiten

Gevoelig Volgens het kabinet is het beter als er een ‘onafhankelijk en gedepolitiseerd oordeel’ komt over zoiets gevoeligs als de beloning van politici. Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken heeft een wetsvoorstel klaarliggen, waar burgers nu inspraak op kunnen leveren. Er is in de Tweede Kamer brede politiek steun om de kwestie van de beloning aan experts voor te leggen. Extern toezicht betekent niet per se dat de beloning soberder wordt, laat de minister nadrukkelijk weten. Hogere inkomens voor ministers of raadsleden behoren ook tot de opties. Ollongren signaleert bij het parlement een zekere terughoudendheid om over de eigen rechtspositie en beloning te besluiten. Dat zou ertoe kunnen leiden, vreest zij, dat noodzakelijke verhogingen van de beloning uitblijven, “om weg te blijven bij de indruk dat men bezig is met het voor zichzelf en collega’s riant te maken”. Het gevolg kan zijn dat de beloning van politici “steeds verder versobert en op een gegeven moment onder de grens van het redelijke komt”, aldus de minister.

Buuitenstaanders Het plan is om een permanent adviescollege in het leven te roepen, waarvan de leden zelf niet actief zijn in het openbaar bestuur. Dat moet voorstellen doen over de inkomens van politici op alle niveaus, landelijk, provinciaal en lokaal, tot de waterschappen of de leden van de Raad van State aan toe. De commissie zal ook kijken naar wachtgeld en pensioenregelingen. Het parlement houdt wel zelf het laatste woord, maar zal de adviezen van het externe college niet makkelijk naast zich neer kunnen leggen. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië is het al jaren praktijk dat politici niet zelf hun beloning ontwerpen, maar de voorzet laten aan deskundigen van buiten. Nederland is zelf ook al langer bezig te kijken naar de rechtspositie van politici. In 2016 boog een tijdelijke commissie onder leiding van oud-VVD-leider Dijkstal zich er over. Dat leidde tot een brede politieke wens voor een meer permanente oplossing, die er nu komt, als het parlement met het wetsvoorstel instemt.

ChristenUnie: Geef raadsleden een betere beloning Raadsleden in kleinere gemeenten verdienen een betere vergoeding. Hun beloning staat niet in verhouding tot het werk dat deze politici moeten verrichten, vindt de ChristenUnie. De regeringspartij heeft minister Kajsa Ollongren opgeroepen meer geld uit te trekken voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners. "Het is hoog tijd dat dit een keer goed wordt geregeld", vindt Kamerlid Stieneke van der Graaf.

