Politiek Europa beziet keizerin Merkel met een mengeling van wantrouwen en hoop

Den Haag: Frans-Duitse as kan druk zetten op relatie Merkel

Verguisd en bewonderd is Merkel de afgelopen jaren in Nederland. De een prees haar besluit om in 2015 asielzoekers ruimhartig welkom te heten als moreel juist, terwijl de ander haar grenzeloze naïviteit verweet. Het beeld dat Nederlanders in deze periode van de Duitse kanselier hadden, was een weergave van de verhitte binnenlandse discussies over het vluchtelingenvraagstuk.

GroenLinks-leider Jesse Klaver nam begin 2016 het 'Wir schaffen das' van Merkel over. 'We kunnen dit aan, absoluut,' zei hij over de grote aantallen asielzoekers die destijds naar West-Europa kwamen. Hij wees op de zeventigduizend Nederlanders die zich in 2015 als vrijwilliger bij vluchtelingenorganisaties meldden.

Rutte en Merkel zijn de langstzittende West-Europese re­ge­rings­lei­ders in de EU.

Klaas Dijkhoff, VVD'er en als staatssecretaris van veiligheid en justitie verantwoordelijk voor de asielopvang, dacht er eind 2015 anders over. Hij werd toen gevraagd of hij Merkel's woorden wilde gebruiken over een verwachte toestroom van nog eens 58.000 asielzoekers in 2016. "Nee, doe ik niet. Ik heb eerder, op een bijeenkomst met burgemeesters en wethouders gezegd: 'Het kan kunnen'. Maar dan moet wel alles goed gaan."

Zover kwam het niet. Merkel, Mark Rutte en de Turkse premier Ahmet Davutoglu sloten aan de vooravond van een Europese top in maart 2016 een akkoord op de Turkse ambassade in Brussel. Pas nadat de drie leiders eruit waren, lichtten zij de Europese Commissie en collega-regeringsleiders in.

Het tekent de goede werkrelatie die Merkel en Rutte de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De twee zijn de langstzittende West-Europese regeringsleiders in de EU, en hebben lastige dossiers als Griekenland, vluchtelingen en de relatie met Rusland samen meegemaakt. Alleen de premiers van Bulgarije, Hongarije en Slowakije kunnen aan de dienstjaren van de in 2010 aangetreden Rutte tippen, maar deze landen spelen in de EU een minder belangrijke rol dan Nederland.

Als blijk van waardering bezorgde Merkel Rutte een uitnodiging voor de G20-top die dit jaar in Hamburg plaatsvond. Balkenende was als premier een aantal keer bij dit selecte gezelschap geweest, maar voor Rutte was het de eerste keer.

Merkel belde Rutte ook op de verkiezingsavond van 15 maart om hem te laten weten dat zij zich verheugt 'op verdere goede samenwerking als vrienden, buren en Europeanen.' Rutte hoopt waarschijnlijk op 24 september hetzelfde te doen, maar toch kan de relatie de komende jaren onder druk komen te staan. De VVD vreest een hernieuwde Frans-Duitse as, waarbij Merkel uiteindelijk toegeeft aan de wens van president Emmanuel Macron voor meer financiële solidariteit tussen Europese landen. In dat geval zou Nederland tegen de zin van Rutte de portemonnee moeten trekken.

