Politiek Den Haag noemt bedreigingen Thierry Baudet ‘bizar’ en ‘onacceptabel’

“Als je Thierry dood wil schieten zeg dan ‘paf’”, scandeerde een vrouw afgelopen zaterdag bij de antiracisme-demonstratie in Amsterdam. Dat is te zien op een filmpje van het rechts georiënteerde nieuwsmedium Up! Network. Terwijl de Amsterdamse politie de zaak onderzoekt, reageert politiek den Haag geschokt.

“Onacceptabel”, noemt premier Mark Rutte de bedreigingen. In een interview met De Telegraaf zegt hij: “Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen.” Ook Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt in een verklaring haar zorgen uit over het onderwerp. “Als voorzitter maak ik mij grote zorgen over wat wij zien gebeuren: dat er wordt opgeroepen tot geweld tegen Thierry Baudet, een gekozen volksvertegenwoordiger. In een democratie ga je het debat met elkaar aan.”

Twitter Ook op Twitter laten politici hun afschuw blijken. ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers schrijft: “Bizar hoe bij deze lieden grenzeloze liefde voor vluchtelingen gepaard gaat met een dodelijke haat voor politieke tegenstanders”. Zijn collega van de PvdA, Lodewijk Asscher, laat weten dat ook hij de haatdragende boodschap sterk afkeurt. “Bedreigingen aan het adres van politici zijn ongeacht hun partij weerzinwekkend en een aanval op de democratie”, schrijft hij. Hoewel GroenLinks betrokken was bij de organisatie van de protestmars tegen racisme, neemt de partij afstand van de de betogers die opriepen tot geweld. Kamerlid Zihni Özdil: “Schandelijk dat dit soort clubs meeliepen: antiracisme is betekenisloos als er een oogje wordt dichtgeknepen bij racisme en facisme vanuit de andere hoek.”

Vervolging PVV-leider Geert Wilders noemt de betoger die in het filmpje van UP! Network is te zien een ‘gevaarlijke linkse gek’, en roept het OM op haar te vervolgen. “Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?”, zegt hij op sociale media. Forum voor Democratie heeft nog niet gereageerd op de bedreigingen van afgelopen zaterdag, maar Tweede Kamerlid Theo Hiddema sprak bij het televisieprogramma WNL op Zondag wel zijn afschuw uit over de vergelijkingen die worden gemaakt tussen zijn partij en het nationaal socialisme van de jaren dertig. “Ik zie tekeningen van Baudet met uniform aan voorbij komen. Er zijn verwijzingen naar fascisme en racisme. Dat is beledigend voor de mensen die daar echt slachtoffer van zijn geworden.”

