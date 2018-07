Politiek bedrijven kan in Italië ook vanaf een zeilboot

Feit is dat hij laatst op Facebook opmerkte dat parlementslid Mura wel vaak op een zeilboot zit, maar zelden in Rome.

Mura was bij slechts 8 van de 220 stemmingen in het parlement aanwezig. Als Mura van Cappellacci's eigen Forza Italia was geweest, had niemand hiervan opgekeken - de partij van Silvio Berlusconi heeft op dit vlak nou eenmaal een slechte naam. Maar Mura is van de Vijfsterrenbeweging. En die partij is in de huidige regering terechtgekomen door zich af te zetten tegen de hordes Italiaanse politici die weinig anders doen dan een maandsalaris plus onkostenvergoeding van rond de 10.000 euro incasseren, vóór alles aan zichzelf denken en hooguit wat werken op dinsdag, woensdag en donderdag. Dat juist Andrea Mura (53) zijn bruinverbrande neus bijna uitsluitend in de havens van het schitterende Sardinië laat zien, zorgt voor veel gêne bij zijn partij.

Partijleider Luigi Di Maio eist dat Mura uit het parlement stapt

"Politiek bedrijven kan ook op een boot", zei Mura tegen een journalist, waarmee hij de zaken alleen maar erger maakte. "Ik heb van begin af aan, ook tijdens de verkiezingscampagne, gezegd dat ik meer de rol van verdediger van de oceanen zou vervullen dan die van parlementslid." Mura wil later dit jaar, tijdens een solo-tocht naar het Caraïbisch gebied, aandacht vragen voor al het plastic in zee.

Afwezig De Sardijnse zeiler is overigens niet de enige die zelden in Rome verschijnt. Een Kamerlid van Forza Italia voert de lijst aan met een afwezigheidsscore van 99,5 procent. Ook senator Paolo Romani, eveneens van Berlusconi's partij, was sinds maart nog maar één keer aanwezig om te stemmen. Romani verklaart in dagblad La Repubblica: "Ik beoordeel hoe belangrijk de kwesties zijn en besluit op basis daarvan of ik erbij moet zijn of niet. Tot nu toe heb ik nog niks nuttigs gezien." Daar heeft de Vijfsterrenbeweging geen boodschap aan. Partijleider Luigi Di Maio eist dat Mura uit het parlement stapt. De Sardijn is donderdag alvast uit de fractie gezet. De belaagde zeiler zegt een en ander te willen ophelderen in een gesprek met de partijtop, maar lijkt rustig onder alle ophef en woede. Mura: "Ik navigeer in mijn eentje over de oceanen en ben gewend om de hardste stormen geduldig uit te zitten."

