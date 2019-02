Politie op straat ervaart pijn van corruptiezaken

Voor de vierde keer in ruim drie jaar speelt een grote corruptiezaak bij de Nationale Politie. Na ‘politiemol’ Mark M., voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Frank Giltay en de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit is het nu de Eindhovense commissaris Peter van den E. die strafontslag krijgt.

Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden en nam in strijd met de geschenkenregeling giften aan van derden, stelt de Nationale Politie op basis van intern onderzoek. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Van den E. was als programmamanager verantwoordelijk voor de aanschaf van apparatuur zoals camera’s en microfoons. Hij zou zich volgens NRC hebben laten fêteren door bedrijven waarmee hij zaken deed namens de politie. Hij was sinds begin 2016 al geschorst, met behoud van salaris. Het Openbaar Ministerie deed de afgelopen drie jaar strafrechtelijk onderzoek, en beslist binnenkort of hij voor de rechter moet komen.

“Natuurlijk is dit schadelijk voor het imago van de politie”, zegt Rob den Besten, de huidige voorzitter van de centrale ondernemingsraad. “Van dit soort berichtgeving wordt je bloedchagrijnig. Dit doet pijn bij elke diender die buiten op straat zijn stinkende best doet. Zij krijgen dit meteen te horen. Als ze een keer een kleine bekeuring uitschrijven, bijvoorbeeld.”

Schadelijk

Volgens Den Besten zijn integriteitsschendingen bij de politie iets van alle tijden. “Ik denk wel dat dingen eerder aan te licht komen dan vroeger. Door verbeterde opsporingsmiddelen, maar ook omdat collega’s meer het lef hebben om iets te melden. Vroeger was de commissaris heilig, en als je dat niet zo zag, dan kreeg je de rotklusjes of werd je tien dagen op voetsurveillance gezet.”

Ook Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, noemt de nieuwe affaire ‘schadelijk’ voor de politie. Hij kan deze zaak niet beoordelen, maar stelt in algemene zin dat het risico op corruptieaffaires is toegenomen doordat de politie steeds meer samenwerkt met private bedrijven, zoals ook deze commissaris dat deed. “De politie werkt steeds vaker samen met bijvoorbeeld banken – bij het opsporen van fraude – of met technologiebedrijven voor innovatieve opsporingstechnieken. Dan moet je wel informatie delen”, legt Van de Kamp uit.

“De grens tussen wat kan en niet kan is ontzettend vaag”, vindt hij. “Op het ene moment is het samenwerken, en het volgende moment is het lekken of niet-integer gedrag. Als je vroeger gefêteerd werd, en je werkte niet samen, dan was de zaak duidelijk. Maar als je samenwerkt, mag je dan ook een keer met die mensen eten, of niet? Met enige regelmaat krijgen wij dat soort vragen van collega’s.” Van de Kamp vindt dat de korpsleiding duidelijker moet aangeven waar de grenzen liggen.

Ook in de zaken tegen Giltay en Smit moet het OM nog beslissen of het tot een rechtszaak komt. Mark M. werd eerder veroordeeld tot vijf jaar. Zijn hoger beroep loopt nog.