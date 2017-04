Politicus die ook vader wil zijn, heeft het lastig

Of het nou gaat om drie dagen extra vaderschapsverlof of vergaderloze vrijdagen in formatietijd, niets wat met vaders en kinderen van doen heeft, gaat in Den Haag onopgemerkt voorbij.

Dit keer begon het met een mailtje van GroenLinks-leider Jesse Klaver aan zijn aanhangers, twee weken geleden. Informateur Edith Schippers had net haar eerste persconferentie gegeven na een week onderhandelen.

We hebben samen afgesproken om niet op vrijdag te vergaderen. Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen Jesse Klaver

Klaver wilde zijn achterban even bijpraten over de ontwikkelingen in de Stadhouderskamer. “De kunst is om te kijken of we met mensen die zo’n ander vertrekpunt hebben het toch eens kunnen worden over de koers voor Nederland”, schreef Klaver.

Daarmee bleef hij net zo vaag als Schippers, ware het niet dat Klaver er nog een paar praktische zinnen aan toevoegde. “In het begin hebben we samen afgesproken om niet op vrijdag te vergaderen. Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen. Zeker als het zulk lekker weer is. Na het weekend gaan we dan met nieuwe energie weer verder.”

Drie musketiers ‘Papadag voor Klaver’ kopte De Telegraaf de volgende dag op de voorpagina. ‘De onderhandelingen over een nieuw kabinet liggen vanaf nu op vrijdag stil, omdat Jesse Klaver dan een papa-dag wil.’ Dat vrijdagen vanwege de ministerraad en officiële ontvangsten sowieso weinig ruimte laten voor formatieoverleg voor bijvoorbeeld onderhandelaar Mark Rutte, bleef onvermeld. Diezelfde dag ging op sociale media een foto rond van Klaver en zijn twee zoontjes: in identieke gele zwembroeken met neushoornprint op weg naar het zwembad. ‘#zwemmen met mijn mannen. 🏊🏊🏊 #driemusketiers #zelfdezwembroekalles #papa’, tikte Klaver er op Instagram bij. Het beeld in de ogen van critici: de GroenLinkser speelt liever met zijn kinderen in het pierenbad dan dat hij aan een nieuw kabinet werkt. Cruciaal detail: de foto is van een zondag in februari. Twee dagen verlof vind ik echt krankzinnig kort Jesse Klaver Het moet bij Lodewijk Asscher een déjà-vugevoel hebben opgewekt. Toen het kabinet eind 2013 met de oppositie onderhandelde over een pensioenakkoord, bleef Asscher een maandagavond weg om Sint Maarten te vieren met zijn kinderen. Oppositieleden klaagden daarover anoniem in de krant, tot ergernis van Asscher. “Ik werk heel hard, ik vind mijn werk ongelooflijk belangrijk, maar een politicus is ook nog een mens.”

Baby op schoot Als voorvechter van een goede balans tussen werk en privé ziet Asscher nu met lede ogen aan dat hij één papastrijd voorlopig niet gaat winnen. De minister die met Rutte wist te regelen dat hij zijn drie jonge jongens elke dag naar school kon brengen, ziet zijn voorgenomen uitbreiding van twee naar vijf betaalde verlofdagen voor jonge vaders in de staart van zijn ministerschap in de la belanden. Te bureaucratisch en te duur, oordeelt de VVD nu. Zoals Rutte zijn werkoverleggen met Asscher de afgelopen jaren aanpaste aan diens wensen, zo moeten ook werkgevers en werknemers er onderling uit kunnen komen, aldus de liberalen. De VVD plaatste het voorstel voor langer vaderschapsverlof vorige week op de lijst van voorlopig niet te bespreken onderwerpen – met hulp van CDA, D66 en GroenLinks. “Bizar en ouderwets”, reageerde Asscher gisteren, nadat zijn uiterste poging om het vaderverlof bij de stemmingen alsnog op de groene lijst te krijgen, was gestrand. Hij zal zijn hoop vestigen op Klaver, die het liefst drie maanden vaderschapsverlof zou regelen. “Twee dagen verlof vind ik echt krankzinnig kort”, zei Klaver vorig jaar nog tegen vrouwenblad Linda. Hij vertelde hoe werk en privé bij hem soms flink door elkaar lopen. “Ik heb wel eens vergaderd bij mij thuis, met baby op schoot.” Dat zou in de formatie nog eens een primeur zijn.

Vader-kind-momenten 1. Wouter Bos poseert met lege kinderwagen voor de roddelpers. 2. Diederik Samsom laat zijn kinderen in een spotje figureren. 3. Jan Marijnissen gaat met dochter Lilian in kinderzitje op de foto.

