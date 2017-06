Politici weten de redactie van Plein 2 goed te vinden

Het betrof een aflevering van deze rubriek, geplaatst op 3 april 2013.

De redactie van 'Plein 2' had die dag de oneliners van het Kamerlid (bekend om zijn verkiezingsleus 'Kies inhoud, stem Leegte') op een rij gezet. In 2010 beweerde Leegte in een Kamerdebat dat vlees niets met duurzaamheid te maken heeft. "Want varkens raken nooit op."

Later, toen de Kamer in een hoogoplopende discussie over het schieten op fazanten en wilde eenden was verwikkeld, zei de VVD'er, tot ontsteltenis van de linkse partijen: "Jagers zijn juist begaan met de natuur. Plezierjachten vind je in de haven." Nog zo'n klassieker, tijdens een debat over duurzame energie: "Ken je de eerste Wet van Leegte? 'De wind kun je niet aan- en uitzetten'."

Duivenmelker

Politici zijn trouwe lezers van deze rubriek. Ze hangen de stukjes aan de muur, of, wat vaker gebeurt, ze zoeken contact. Zo werden we in 2013 op de vingers getikt nadat minister Henk Kamp een Achterhoeks accent was toegedicht. Een doodzonde natuurlijk. Kamp komt uit Twente. In datzelfde stukje viel overigens te lezen dat SP'er Henk van Gerven een opvallend Zeeuws dialect spreekt. Van Gerven is Noord-Brabander.

De redactie schreef in 2014 dat Halbe Zijlstra een duivenmelker is. Die ochtend hing de VVD aan de lijn. De fractieleider had die beestjes al jaren niet meer. In 2010 plaatsen we Limburger Gerd Leers in het rijtje 'kabinetsleden geboren in het buitenland'. Dat kon niet iedereen waarderen.

Van Raak miste zijn naam in het rijtje 'historici aan het Binnenhof': "Volgens mij ben ik de enige gepromoveerde historicus aan het Binnenhof."

Een week geleden mailde SP-Kamerlid Ronald van Raak ons. Plein 2 van die dag, over verzetsman Gerrit Kastein, bevatte volgens hem een storende fout. We schreven dat deze man in de oorlog werd opgepakt door de Duitsers en vastgezet in een Kamertje op het Binnenhof. In een onbewaakt ogenblik wierp hij zich op de tweede verdieping door het raam, de dood tegemoet. Kastein was bang dat hij, als gevolg van martelingen, zijn kameraden uit het verzet zou verraden.

In het artikel stond ook dat Van Raak vertelde dat Kastein destijds was ontsnapt aan de toenmalige martelkamer, onder het Binnenhof. Van Raak wil verduidelijken dat hij niet heeft gezegd dat Kastein is ontsnapt uit de martelkamer, maar dat hij wilde voorkomen dat hij naar de martelkamer zou worden gebracht. Waarvan akte.

De SP'er miste ook zijn naam in het rijtje 'historici aan het Binnenhof'. We kozen voor Thierry Baudet, Zihni Özdil en Mark Rutte. Van Raak: "Volgens mij ben ik de enige gepromoveerde historicus aan het Binnenhof."