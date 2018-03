Politici opgelet: hier moet de perfecte oneliner aan voldoen

Sloganeering, het bestaat echt: als een ingenieur in elkaar sleutelen van de perfecte slogan. Wat zijn de kenmerken van een goede slogan, een goede oneliner? Voordat ik die vraag beantwoord, eerst een terechtwijzing voor wie nu al de morele verontwaardiging voelt opkomen. Je kunt van mening zijn dat het politieke debat is verworden tot het uitwisselen van goed bekkende oneliners. Politiek en beleid zijn complex - en politici slaan die complexiteit plat met hun oneliners. Dat hijgerige gesmijt met oneliners is een groot probleem. Daar moesten we dus maar niet te veel aandacht aan besteden, zo kan je morele oordeel luiden.

Toch is dat te eenvoudig. En het is selectieve verontwaardiging. We komen de oneliner ook bij andere beroepsgroepen tegen. Bij veel grote filosofen bijvoorbeeld. Als René Descartes de existentiële vragen over de mens en over kennis samenvat in ‘Ik denk, dus ik ben’, zal niemand zeggen dat dit een platte, goed bekkende oneliner is. Het is een diep inzicht. Karl Marx’ constatering dat ‘de armen armer worden en de rijken rijker’, vinden we de essentie van een invloedrijke filosofie. Maar als een SP-politicus dat zegt, is het plotseling plat?

Met oneliners is dus niks nis. Sterker, hoe ingewikkelder onze wereld, hoe meer behoefte we hebben aan een eenvoudige boodschap, die de essentie samenvat van waar het om gaat.

Of neem de wereld van esoterie en religie - allemaal oneliners die ons kunnen raken. ‘Laat mijn volk gaan’, zei Mozes, toen hij de Israëlieten wilde bevrijden van een slavenbestaan, om ze naar het Beloofde Land te leiden. Het is een prachtige oneliner, eeuwen later zei Martin Luther King het hem na. Niemand zegt dat dit te simpel is voor zo’n complex vraagstuk als een volksverhuizing. Dat Mozes beter een goed doordachte beleidsnota had kunnen schrijven.

Dit zijn de zeven regels.

Een goede oneliner activeert een emotie, we voelen er iets bij. Hoe? Doordat de oneliner aan sentimenten in de samenleving raakt. Die sentimenten kenmerken zich meestal door fear of future. Fear: zorgen over wat op ons afkomt, we hebben behoefte aan stabiliteit. Future: vertrouwen in de toekomst, we willen verandering.

Het schoolvoorbeeld van een oneliner die het ‘future’-sentiment activeert, is natuurlijk Barack Obama’s ‘Yes We Can’. Amerika wilde afscheid nemen van de jaren van George W. Bush - de jaren van 9/11, de Irak-oorlog, de leugenachtigheid van de neo-conservatieve politici. Het was tijd om het verleden de rug toe te keren, tijd voor radicale verandering - verandering die volgens Obama ook mogelijk was. Obama zelf was, als eerste Afro-Amerikaanse presidentskandidaat in de geschiedenis, de belichaming van die boodschap - en ook dat laadt zijn ‘Yes We Can’ met emotie. Een goede oneliner past bij de persoon die de slogan uitdraagt.

Angela Merkels bekende oneliner is ‘Keine Experimente’ - dat past meer bij een ‘fear’-sentiment in de samenleving. Met Duitsland gaat het goed, in een kolkende wereld, dus alsjeblieft geen gekkigheid, geen geëxperimenteer, daar wordt Duitsland alleen maar slechter van. De slogan past ook helemaal bij Merkel als persoon: een baken van rust en stabiliteit, bijnaam: Mutti.

Don’t Swap Horses in the Middle of the Stream - nooit van paard wisselen midden in een kolkende rivier, zei Abraham Lincoln toen hij herkozen wilde worden.