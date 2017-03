Politici in de trein met jonge kiezers

Onder luid applaus betreedt D66-leider Alexander Pechtold de bomvolle treincoupé, gevuld met jonge kiezers. “En ik had nog wel gehoopt dat iemand voor de oudere zou gaan staan!” Er is geen zitplaats over en cameramensen vechten om een plekje. Of hij koffie wil. “Graag, met melk!” Een railcateraar stommelt tussen de menigte door om de D66-lijsttrekker te voorzien.

Ruim een maand geleden ontstond op Twitter het idee voor De Stembus 2017, een initiatief om zoveel mogelijk jongeren aan het stemmen te krijgen op 15 maart. Onder aanvoering van Tim Hofman (28) van BNN-Vara vormden vloggers, YouTubers en andere mediamakers een collectief. Binnen een paar weken hadden ze genoeg geld en mensen bij elkaar, en een bus om langs mbo’s en hogescholen te rijden. Een trein was ook zo geregeld; een belle­tje naar de NS was voldoende.

Onderwijs

Elf uur ’s morgens op perron 4b van station Roosendaal. Ballonnen, vlaggetjes, geluidsapparatuur en drie toeters van camera’s worden in de achterste coupé gepropt. Vier lijsttrekkers zullen om beurten instappen om met jongeren in gesprek te gaan, Pechtold is de eerste.

Hoe kan het dat ‘de onderwijspartij’ voor het leenstelsel is?

Onderwijs. Daar willen de jongeren het graag over hebben. Want hoe kan het dat ‘de onderwijspartij’ voor het leenstelsel was? En nog steeds is, zegt Pechtold. Volgens hem is het geld dat is vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel ten goede gekomen aan de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien ging de aanvullende beurs omhoog, waardoor jongeren uit armere gezinnen eenvoudiger naar de universiteit kunnen. Leenangst, waardoor jongeren mogelijk niet zouden gaan studeren, zal D66 in de gaten blijven houden.

“Goedemiddag! Hoe is het hier?” Station Den Haag Hollands Spoor. Mark Rutte (VVD) voegt zich bij het gezelschap. Hij en Pechtold krijgen de vraag of ze eigenlijk ook iets aardigs over elkaars partijen kunnen zeggen. Rutte uit zijn bewondering voor de standpunten van D66 met betrekking tot orgaandonatie en vrijwillig levenseinde, Pechtold prijst het liberale gedachtengoed van de VVD.