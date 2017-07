Polen keert zich af van Brussel en Trump vindt het goed

President of niet, Donald Trump blijft bovenal een zakenman. Dat bewijst hij vandaag opnieuw wanneer hij op uitnodiging van de Poolse regering een conferentie van Midden- en Oost-Europese landen, het zogenoemde 'Drie-zeeën-overleg', bijwoont. De gesprekken concentreren zich op een nieuwe Europese samenwerking op het gebied van energie. De regio is naarstig op zoek naar partners en wil minder afhankelijk worden van Russisch gas. Een uitgelezen kans voor Trump om het Amerikaanse vloeibare gas (LNG) onder de aandacht te brengen.

Maar het bezoek van Trump aan de regio wordt in Brussel met argusogen gevolgd. Allereerst omdat hij nota bene Polen heeft uitverkoren om voorafgaand aan de G20 morgen in Hamburg een speech te houden waar hij naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zal refereren aan de te lage Europese defensie-uitgaven. Polen ligt binnen de Europese Commissie onder vuur omdat het de rechtsstaat aan zijn laars lapt en niet bereid is de vluchtelingenafspraken na te leven. Opvattingen waar Trump zich overigens goed in kan vinden, denk aan het Amerikaanse inreisverbod dat onlangs van kracht werd.

Polen heeft genoeg van de bemoeienis uit Brussel en bepaalt liefst zijn eigen koers. Vandaar het Drie-zeeën-overleg, een idee van de Poolse president Andrzej Duda. De bijeenkomst van vandaag is de tweede ooit en wordt direct bijgewoond door één van de machtigste landen ter wereld. Dat betekent gegarandeerde aandacht en dat is voor Brussel nog een reden zich zorgen te maken.

De Europese Unie is niet blij met dit nieuwe initiatief. Anonieme EU-diplomaten noemen het tegenover persbureau Reuters 'zelf-gettoïsatie' van Polen. "Het zou raar zijn als dit niet een poging is om de eenheid binnen Europa te verstoren", zegt één van hen.

Polen en de elf landen aan de Zwarte-, de Adriatische- en de Oostzee, zien dat heel anders. De oorlog in Oekraïne en de dreiging vanuit Rusland vraagt om een sterke regio, menen zij. Brussel neemt die dreiging te weinig serieus, zegt de Poolse regering. Vandaar dat Duda een oud idee nieuw leven inblaast. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw lagen er namelijk ook plannen voor vergaande geopolitieke en militaire samenwerking in de regio. Dit zogenoemde Intermarium was bedoeld om Stalins expansiedrift tegen te gaan.

Via Carpatia De vooroorlogse alliantie kwam nooit goed van de grond vanwege interne spanningen en de angst voor een te machtig Polen. De landen lijken nu voortvarender te werk te gaan. Zo ligt er een plan om een netwerk van snelwegen en spoorlijnen te bouwen dat de landen van noord naar zuid met elkaar verbindt. Aan de Via Carpatia, zoals het project is gedoopt, doen niet alleen Europese landen mee. Ook Oekraïne en Turkije zetten hun handtekening. Een landkaart van de Via Carpatia © Youtube Województwo Podkarpackie Maar de plannen van Polen reiken verder. Het land wil op termijn ook op militair gebied samenwerken en dan mogen Oekraïne, Georgië en Moldavië - landen die niet op Navo-lidmaatschap hoeven reken - aanschuiven. Ook Turkije wordt genoemd als eventuele partner. Het is de vraag of het ooit zover komt. Samenwerkingsverbanden in de regio stellen tot op heden niet verschrikkelijk veel voor. Maar het Drie-zeeën-overleg geeft wel een belangrijk signaal af aan de rest van Europa. Tot op heden zijn Midden- en Oost-Europese landen economisch afhankelijk van West-Europa, vooral van Duitsland. Er wordt veel meer gehandeld tussen Oost en West, dan binnen de regio. Dat is een erfenis uit het verleden. Net na de val van het communisme hadden de landen weinig andere keus dan zich afhankelijk maken van West-Europa. Dat moet veranderen, vindt vooral Polen. De Amerikanen zijn gecharmeerd van het idee. "Dit is een trans-Atlantisch project met enorme geopolitieke, geostrategische en geo-economische vertakkingen", zei James L. Jones, oud veiligheidsadviseur onder Obama onlangs op een conferentie in Istanbul. Hij drukte Trump op het hart het Drie-zeeën-overleg nauwlettend in de gaten te houden. Die volgde zijn advies vandaag prompt op.

Polen en de Verenigde Staten zijn nauw met elkaar verbonden De plek waar Donald Trump vandaag zijn toespraak houdt, is zorgvuldig gekozen. Hij speecht op het Krasinski Plein in de Poolse hoofdstad Warschau, vlak voor het monument dat is neergezet ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de nazi-bezetting. Het heeft allemaal symbolische waarde. Want de Poolse regering legt graag de nadruk op het leed dat Polen is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast het feit dat Trump zich wel kan vinden in de nationalistische koers van de Polen, heeft het bezoek van de Amerikaanse president ook een historische betekenis. Het zou raar zijn als dit niet een poging is om de eenheid binnen Europa te verstoren Tijdens het communisme vluchtten veel Polen richting de Verenigde Staten. Inmiddels vormen de Amerikanen van Poolse afkomst een belangrijk deel van Trumps achterban. Republikeinse presidenten zijn sowieso geliefd in Polen. Ze hebben het land altijd geprezen vanwege de westerse waarden die Polen zonder morren omarmde. Na de aanslagen van 11 september 2001 toonde Polen zich onmiddellijk solidair door militairen te sturen naar Irak en onder de Navo-vlag vocht het Poolse leger tevens in Afghanistan. Dat veranderde onder Barack Obama die aan het begin van zijn presidentschap de banden met Rusland juist wilde aanhalen, tot onvrede van Polen. Bovendien schrapte hij de plannen voor een raketschild. Maar met Trump aan het roer in de Verenigde Staten komen de belangen weer overeen. De Poolse president Duda hoopt vooral dat Trump vandaag toezeggingen doet om meer Amerikaanse troepen te sturen richting de grens.

Het programma van Trump in Europa Vanmiddag houdt de Amerikaanse president Trump een speech in de Poolse hoofdstad Warschau. Vanavond bezoekt hij daar het zogeheten 'Drie-zeeën-overleg'. Morgen ontmoet Trump de Russische president Poetin tijdens de G20-top in het Duitse Hamburg. Hij praat daar ook met de andere leiders van de twintig belangrijkste economieën ter wereld. Op 14 juli - de nationale feestdag van Frankrijk - bezoekt Trump tijdens een aparte bijeenkomst in Parijs de Franse president Emmanuel Macron.

