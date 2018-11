Polen draait hervorming hooggerechtshof deels terug

De Poolse conservatieve regering doet toezeggingen aan de Europese Commissie de omstreden hervorming van het Hooggerechtshof deels aan te passen. Dat blijkt uit een amendement dat vandaag aangenomen werd door het parlement.

Lees verder na de advertentie

Het komt erop neer dat de opperrechters die in het oorspronkelijke voorstel met pensioen werden gestuurd, nu toch weer aan de slag kunnen. Het gaat ongeveer om twintig rechters, een derde van het totaal. Overigens blijft de verlaagde pensioenleeftijd van 65 jaar voor deze opperrechters van kracht. Ze mogen dus zelf kiezen of ze blijven werken of vertrekken.

Polen ligt onder een vergrootglas in Brussel. De Europese Commissie zette vorig jaar een artikel-7-procedure in gang waardoor Polen in het ergste geval zijn stemrecht binnen de EU kan kwijtraken. Ook spande de Commissie een zaak aan bij het Europees Hof van Justitie vanwege de pensioenverlaging van 70 naar 65 jaar bij het Poolse Hooggerechtshof.

In een tussenvonnis bepaalde het Hof vorige maand dat Polen per direct de maatregel moet terugdraaien. Niet alleen omdat die leeftijdsdiscriminatie in de hand werkt. De wet zou er ook voor zorgen dat de Polen geen toegang hebben tot een onafhankelijke rechter omdat de Poolse president Duda zelf nieuwe rechters benoemt. De regering zegt dat hervormingen nodig zijn om de rechtspraak efficiënter te maken.

Dat de gepensioneerde rechters hun positie terugkrijgen, is een tegemoetkoming richting de EU, zeker omdat Poolse ministers eerder dreigden de uitspraak van het Hof naast zich neer te leggen. “Wij voldoen aan onze verplichtingen”, reageerde justitieminister Ziobro.

Het is onduidelijk wat er met andere omstreden hervormingen in Polen gebeurt.

Lees ook:

Het Europese Hof tikt Polen op de vingers: Rechters moeten hun baan terugkrijgen De Poolse regering moet de grote schoonmaak binnen het Hooggerechtshof direct staken, oordeelde het Europese Hof in oktober.