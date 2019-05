Poëtisch bedoelde EU-top in Sibiu dreigt te verzanden in proza

De romanticus Jean-Claude Juncker had het nog zo mooi bedacht, die eerste Europese top na de brexit in het schitterende Sibiu. Daar zouden de Europese leiders een nieuw, glorieus hoofdstuk openen in het lange en veelbewogen bestaan van de Europese Unie.

Zo had de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie het bedacht, in september 2017. De oorspronkelijke datum voor de informele top was zelfs 29 maart 2019, de langverwachte brexit-dag. Vanuit de Europese Commissie werd al vanaf 2017 gepoogd de twitter-hashtag #Road2Sibiu tot een trend te maken.

Maar wat we donderdag te zien krijgen in Roemenië (de huidige EU-voorzitter) heeft meer weg van een bijeenkomst van een vereniging van huis­eigenaren, die een nieuw onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar moet vaststellen. O ja, er zal ook een discussie zijn over de invulling van de binnenkort vrijkomende bestuursfuncties.

Den Haag wil één Eu­ro­com­mis­sa­ris, het liefst de eerste vi­ce­voor­zit­ter, voor het mi­gra­tie­be­leid, alsmede een vicevoorzitter voor duurzaamheid

De vergaderplek is wel feeëriek. Waar zie je dat tegenwoordig nog: een internationale top pal in het oude centrum van een middelgrote provinciestad. Dat centrum begon gisteren dan ook langzaamaan de gedaantewisseling te ondergaan naar een hermetisch afgesloten legerkampement.

Niet welkom De 27 regeringsleiders – de Britse Theresa May is niet uitgenodigd, ook al is haar land nog volwaardig EU-lid – zullen vandaag een korte, al klaar­gestoomde ‘Sibiu-verklaring’ onderschrijven. Daarin staan ‘tien toezeggingen’, waarvan sommige lezen als huwelijksgeloften. ‘We zullen verenigd blijven, door dik en dun’, luidt er één. Maar ook: ‘Europa zal een verantwoordelijke wereldleider zijn’ en: ‘We zullen onze burgers beschermen’. Meer discussie zal er zijn over de strategische agenda, waarmee de lidstaten de komende Europese Commissie op pad willen sturen. Die wordt met opzet niet dichtgetimmerd in Sibiu. Het zou een rare indruk ­maken als de EU-leiders twee weken voor de Europese verkiezingen wel even voor de burgers gaan bepalen welke richting de EU tot 2024 zal ­inslaan. Roma’s lopen langs het partijkantoor van PNL, de Nationale Liberale Partij. Op de poster staat ‘In Europa - samen met ons!’ © EPA Dus wacht men eerst de uitslag van die verkiezingen af. Kort daarna wil voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad wel vaart zetten achter het concreet maken van die strategische agenda. Elk land heeft daarin zijn eigen inbreng. Nederland zet vooral in op migratie, klimaat, veiligheid en ­betere positionering van de EU op het wereldtoneel. Den Haag wil straks één Eurocommissaris, het liefst de eerste vicevoorzitter, voor het gehele migratiebeleid, alsmede een vicevoorzitter voor duurzaamheid. De formele EU-top van 20 en 21 ­juni zou die agenda voor 2019-2024 moeten vastleggen. Het is dan nog steeds afwachten wat de nieuwe commissievoorzitter ermee doet. Juncker is er in 2014 serieus mee aan de slag gegaan: het was toen de eerste keer dat de lidstaten zo’n concreet wensenlijstje bij de commissie neerlegden.

Topfuncties Naast deze inhoudelijke discussies zullen de leiders hun samenzijn in ­Sibiu aangrijpen om in de wandel­gangen alvast van gedachten te wisselen over wie de EU-instituties na de verkiezingen moeten leiden. Er moeten opvolgers komen voor Juncker (commissie), Tusk (raad), Tajani (parlement), Mogherini (buitenland-chef) en Draghi (centrale bank). Vooral de procedure voor het commissievoorzitterschap zal weer heibel opleveren, met de tweede poging van het Europees Parlement om via de ‘spitskandidaten’ (onder wie Frans Timmermans en Bas Eickhout) de ­democratische legitimiteit van die topfunctie te vergroten. Veel regeringsleiders blijven die methode ter discussie stellen. Verdragsrechtelijk gezien hebben zij nog altijd het voorrecht om een kandidaat voor te dragen, waarna een parlementsmeerderheid die zou moeten goedkeuren. Voor de christen-democraten is de Duitse Europarlementariër Manfred Weber spitskandidaat. Zijn groep blijft mogelijk de grootste na de verkiezingen, ondanks verwacht verlies. Vanuit diplomatieke kringen in Brussel klinken echter geluiden dat de christen-democratische overheersing in de EU-instituties geen automatisme meer kan zijn. Zeker met het toenemende aantal liberalen onder de regeringsleiders en de zich ontwikkelende comeback van de sociaal-democraten – zie Spanje ­– heeft Weber genoeg reden om zich zorgen te maken.

Oproep voor meer groene ambitie Op initiatief van Nederland en Frankrijk leggen acht landen in Sibiu een oproep op tafel voor een ambitieuzer klimaatbeleid in de komende vijf jaar. Volgens hen moet er nu worden gehandeld om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De landen hameren op het belang van het streven om in 2050 op nul CO2-uitstoot uit te komen, een ambitie die niet door alle landen wordt gedeeld. De andere zes ondertekenaars zijn België, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Spanje en Portugal.

Volop symboliek in Sibiu Aan symboliek geen gebrek bij de top in Sibiu. Zo is het vandaag Europa-dag, de 69ste verjaardag van de Schuman-verklaring, de eerste aanzet tot naoorlogse Europese samenwerking. Verder geldt Sibiu, in de twaalfde eeuw als Hermannstadt gesticht door Duitse immigranten, als kruispunt van Oost en West. Bovendien valt de top nagenoeg samen met de vijftiende verjaardag op 1 mei van de EU-uitbreiding met tien vooral oostelijke lidstaten. Tot slot moet de keuze voor een wat kleinere stad als top­locatie aantonen dat de EU echt geen eliteproject is, dat ­alleen in Europese hoofdsteden wordt bedisseld.

