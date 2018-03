Poetins troef: wijs naar het Westen

Als een veldheer die zijn inwoners beschermt tegen de boze buitenwereld. Dat vat de verkiezingscampagne van de Russische president Poetin wel zo’n beetje samen. Hoewel, een echte campagne kan je het niet noemen.

Poetin, die morgen naar alle waarschijnlijkheid voor de vierde keer verkozen wordt tot president, doet niet mee aan verkiezingsdebatten op tv. Dat heeft hij nooit gedaan. De evenementen waar hij optreedt zijn van tevoren zorgvuldig geregisseerd. Zo bezocht hij woensdag de Krim waar hij een kijkje nam bij de brug die het schiereiland met Rusland moet verbinden, een prestigeproject van een bevriende oligarch.

Na de inname van de Krim bereikte zijn populariteit een recordhoogte, het is nog steeds één van Poetins grootste wapenfeiten. Het verklaart zijn agressieve retoriek van de afgelopen weken. Het is het buitenlandbeleid van Poetin dat de meeste Russen aanspreekt. Op binnenlands terrein heeft hij afgedaan: de lonen stijgen niet en de inflatie loopt op.

Schok

De toespraak die de Russische president begin deze maand gaf en waarin hij een nieuw arsenaal aan kernwapens presenteerde, kwam voor de buitenwereld wellicht als een schok. Intern was het een volkomen logische stap die past binnen zijn beleid: nog meer de confrontatie zoeken met het Westen.

“Het was niet zozeer de agressieve toon die opviel”, zegt politiek analist Tatjana Stanovaja, verbonden aan het centrum voor politieke technologie in Moskou. “Het klonk meer als een nieuwe kijk op de wereld waarin er geen enkele hoop meer is op het bereiken van akkoorden met het Westen. De periode waarin Rusland bedelt om respect van buitenlandse mogendheden is definitief voorbij. Poetin is begonnen met het bouwen van barricades. Zijn eenzijdige acties zijn er enkel voor bedoeld om het misnoegen in het Westen aan te wakkeren.”

Incidenten van de afgelopen weken onderschrijven die (nieuwe) benadering. In de Russische reacties op de Britse beschuldigingen in de Skripal-zaak klonk de vijandige toon door. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken stelde dat het nooit een goed idee is om “een kernmacht te bedreigen”, reagerend op de aantijging dat Moskou achter de vergiftiging van de dubbelspion zit. Het Kremlin deed de aanklacht af als ‘politiek theater’ en een ‘informatiecampagne’. Een Russische nieuwslezer suggereerde zelfs dat het beroep van verrader nu eenmaal gevaarlijk is.