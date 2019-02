Poetin waarschuwt de Amerikanen voor nieuwe wapenwedloop

Hij zegt dat hij zich in dat geval gedwongen ziet wapens te ontwikkelen die niet alleen Europees grondgebied kunnen bereiken, maar ook in staat zijn de ‘gebieden te raken waar de directe gevaren vanuit afkomstig zijn’. Met andere woorden: de Verenigde Staten.

Lees verder na de advertentie

Het is een van de meest serieuze Russische dreigementen sinds de Amerikanen hebben aangekondigd het zogenoemde INF-verdrag te willen beëindigen. Deze overeenkomst, gesloten tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten halverwege de jaren tachtig, komt erop neer dat beide landen stoppen met de productie en het testen van middellange-afstandsraketten. Begin deze maand stapten de VS definitief uit het akkoord. Naar ­eigen zeggen omdat Rusland zich niet aan het verdrag houdt en al ­langer bezig is met het ontwikkelen van nieuwe­­ raketten. Rusland ontkent dat en zegde een dag later ook de medewerking aan het INF-verdrag op.

De populariteit van de president neemt af. De magie van de annexatie van de Krim is voorbij

Sinds die tijd lijkt er een nieuwe wapenwedloop aanstaande tussen de twee landen. Poetin zei gisteren in zijn speech dat hij niet de eerste zal zijn die middellange-afstandsraketten zal produceren. Ook zal de Russische president geen extra geld vrijmaken voor nieuwe wapensystemen. Maar hij waarschuwt voor een ‘asymmetrisch’ antwoord mochten de Amerikanen hun eigen raketten in Europa opstellen.

Milder Afgezien van de waarschuwing aan het adres van de Amerikanen, was de jaarlijkse troonrede van Poetin een stuk milder van toon dan die van vorig jaar. Toen presenteerde de Russische president zijn nieuwe superwapens, een maand voordat hij zou worden herkozen als president. Het ging onder meer om de superraket die op grote hoogte snel kan vliegen en om een onderwaterdrone die atoombommen kan plaatsen. Aan al dit soort wapens wordt nog steeds gewerkt, aldus Poetin in zijn toespraak. Het Russische ministerie presenteerde gisteren ook een film waarop de onderwaterdrone te zien is. De Russische president besteedde het grootste deel van zijn toespraak aan de stand van het land. Hij beloofde de Russen ‘vooruitgang’. “Dit jaar zullen de mensen de veranderingen ten goede merken.” De populariteit van Poetin in eigen land neemt snel af. De magie van de annexatie van de Krim, waar veel Russen Poetin om bewonderen, lijkt uitgewerkt. De economie stagneert en de Russische regering presenteerde aan het begin van Poetins nieuwe termijn een omstreden pensioenplan waar veel Russen die toch al geen hoge levensverwachting hebben, woedend op reageerden. Poetin beloofde beterschap en zei: “De staat moet mensen helpen om aan moeilijke situaties te ontsnappen.”

Lees ook: