Poetin scoort met gezinspolitiek, maar niet iedereen gelooft daar in

Het is acht uur 's avonds als Sergej Koezmin (34) zijn schoenen uitschopt, de plastic boodschappentas op het aanrecht zet en snel een makkelijke broek aantrekt. Zijn vrouw Joelia (35) en kinderen Sonya (5) en Agata (2) hebben dan al gegeten. De pannen op het elektrische fornuis en de vieze borden op het aanrecht herinneren daaraan.

Automonteur Koezmin moet hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij houdt per maand een stuk minder over dan pak 'm beet een jaar geleden. Alles is duurder geworden vanwege de oplopende inflatie. "En ik wil niet dat mijn kinderen iets te kort komen, dus ik werk vaak langer door."

De Koezmins wonen met z'n vieren in een typische Russische flat in een buitenwijk van Vladimir - een stad 180 kilometer ten noordoosten van Moskou. De keuken dient tevens als woonkamer, aan de wand hangen familie- en trouwfoto's. De meisjes delen een kamer. Sonya, net als haar zus gekleed in een kleurige vlinderjurk, trekt de gasten aan hun handen om haar stapelbed te laten zien en wijst naar het beertjesbehang op de muur.

Joelia, organisator van trouwfeesten, zit noodgedwongen nog thuis. Ze wacht op een plekje op de crèche voor haar jongste dochter Agata. "Maar ze kan daar pas terecht als ze tweeënhalf is, de wachtlijsten zijn enorm." Haar werkgever betaalt haar een kleine vergoeding. Tot een half jaar geleden ontving de familie 6000 roebel (84 euro) per maand vanwege de geboorte van het tweede kind en ze kregen eenmalig 450.000 roebel (ruim 6000 euro). Voor de geboorte van het eerste kind lagen die bedragen iets lager.

De financiële tegemoetkomingen zijn onderdeel van de gezinspolitiek van president Poetin. Al sinds zijn aantreden in 2000 waarschuwt de Russische president voor een demografische crisis. Het geboortecijfer blijft laag in Rusland, hoewel het zich wel heeft hersteld tijdens Poetins presidentschap. Toch daalde het vorig jaar opnieuw met 10,7 procent ten opzichte van 2016.

De trend is ingezet in de roerige jaren negentig toen Rusland weliswaar het communisme vaarwel zei, maar geconfronteerd werd met veel geweld, en een flinke daling van de welvaart. 1999 was qua geboortecijfer een dieptepunt. Dat zorgt op korte termijn al voor problemen, want de generatie uit dat jaar betreedt binnenkort de arbeidsmarkt. De minister van economische zaken waarschuwt voor een krimp van de beroepsbevolking met 4,8 miljoen mensen in de komende zes jaar.

Poetin beloofde daarom aan het begin van zijn verkiezingscampagne zijn gezinspolitiek opnieuw uit te breiden. Analisten zetten vraagtekens bij de effectiviteit van het medicijn. Rusland zou beter gebruik kunnen maken van migranten of de arbeidsproductiviteit verhogen. Maar van die kritiek trekt Poetin zich niets aan. Bovendien scoort de president met dit sociale beleid bij de kiezers. De komende drie jaar besteedt het Kremlin 500 miljard roebel (ruim 7 miljard euro) aan maatregelen om geboorten te stimuleren. Het is bedoeld om hypotheken te subsidiëren en grote gezinnen financieel te ondersteunen.

Als je weet hoeveel instanties ik heb moeten benaderen... Het was bijna niet te doen

Joelia weet er inmiddels alles van, maar is van mening dat het cosmetische maatregelen zijn. "Want een alleenstaande moeder heeft in Rusland nog steeds geen schijn van kans. Zonder het inkomen van Sergej zouden wij het niet redden." Joelia kreeg voor haar tweede kind inderdaad meer geld dan voor haar eerste dochter. "En we worden ondersteund in de energiekosten omdat we onder het gemiddelde inkomen zitten. Maar als je weet hoeveel instanties ik daarvoor heb moeten benaderen... Het was bijna niet te doen."

Joelia is bovendien kritisch over het voorstel van Poetin om hypotheken te subsidiëren. "Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Je komt pas in aanmerking als je huis groter is dan een bepaald aantal vierkante meters en mensen met lage inkomens kunnen dat sowieso niet betalen." Ze heeft meer voorbeelden. "Ik ken een familie met drie kinderen die een deel van een bos kreeg toegewezen zodat ze met het hout van de bomen een huis konden bouwen. Maar voor het land moesten ze het volle pond betalen en dat lag ver boven hun budget."

Volgens Joelia wordt er veel beloofd, maar in de praktijk pakt het allemaal anders uit. Sergej vult aan: "Het extra geld dat de regering belooft verdampt bovendien vanwege de toenemende inflatie." Voor Joelia is het duidelijk: Poetin krijgt haar stem niet. Voor Sergej ligt het anders. Hij ziet geen alternatief en stemt wel op de huidige president. Er ontstaat een discussie.

Agata en Sonya komen tussen beiden. Joelia geeft hun een koekje. Sergej wordt sentimenteel en vervolgt: "Ik verlang vaak terug naar de Sovjet-Unie. Toen konden alle kinderen gewoon naar de crèche en waren er niet ellenlange wachtlijsten."