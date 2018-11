Poetin-critici vrezen Russische greep op Interpol

Critici van de Russische president Vladimir Poetin vrezen dat hij Interpol onder controle krijgt. Een nieuwe, Russische topman zou de internationale politie-organisatie kunnen misbruiken om de belangen van het Kremlin te dienen.

Amerikaanse senatoren, onder wie voormalig presidentskandidaat Marco Rubio, hebben Washington gevraagd zich te verzetten tegen de Russische kandidaat voor de hoogste functie bij Interpol. Het gaat om Aleksander Prokoptsjoek, een generaal bij het Russische ministerie van binnenlandse zaken en al twee jaar vicepresident van Interpol.

Volgens internationale media maakt Prokoptsjoek een goede kans woensdag verkozen te worden door de 192 lidstaten van Interpol, die bijeenkomen in Dubai. Hij wordt dan de opvolger van Meng Hongwei, die in september verdween tijdens een bezoek aan zijn vaderland China. Onlangs maakte Peking bekend dat er een onderzoek loopt naar Meng vanwege corruptie.

Prokoptsjoek heeft een tegenkandidaat, de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang, die de functie waarneemt sinds Meng van de radar verdween. Maar volgens de Britse krant The Times en het Amerikaanse persbureau AP maakt de Rus veel meer kans. Als president zou hij de hoogste functie krijgen, maar niet de dagelijkse leiding, bij de politie-organisatie die in het Franse Lyon is gevestigd.

De senatoren maken zich vooral zorgen omdat Rusland Interpol misbruikt om tegenstanders van Poetin dwars te zitten. De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft al laten weten dat zijn medewerkers herhaaldelijk zijn ‘lastiggevallen’ door de politie-organisatie. Ook Vladimir Goesinski, een voormalige Russische mediamagnaat, en Boris Berezovski, een oligarch die bij de Russische president in ongenade is gevallen, kregen te maken met opsporingsberichten van Interpol.

De opsporingsberichten zijn de bekendste uiting van Interpol, dat verder vooral fungeert als een platform voor nationale politiediensten om informatie uit te wisselen. Officieel mogen de berichten niet gebruikt worden voor politieke doeleinden, maar veel landen houden zich niet aan deze richtlijn. Critici vrezen dat met de benoeming van Prokoptsjoek het misbruik alleen maar zal toenemen.

Ook de Britse investeerder Bill Browder heeft fel gereageerd op de voordracht van Prokoptsjoek als nieuwe president van Interpol. Browder is de drijvende kracht achter de economische sancties van de Verenigde Staten tegen Rusland. Die sancties zijn genoemd naar Browders voormalige advocaat Sergej Magnitski, die in 2009 stierf in een Russische gevangenis.

“Rusland heeft chemische wapens gebruikt in Salisbury, een passagiersvliegtuig neergeschoten in Oekraïne, ze hebben geprobeerd om over de hele wereld verkiezingen te hacken, ze hebben vals gespeeld bij de Olympische Spelen – en ineens zou je een Rus nemen, een man die in feite bevelen opvolgt van Poetin, en hem de baas maken”, zei Browder tegen de Britse omroep BBC.

Maandag kwam Rusland nog met nieuwe beschuldigingen aan het adres van Browder. Zo zou hij zelf Mag­nitski vergiftigd hebben.

Kosovo doet niet mee Kosovo is er niet in geslaagd om lid te worden van Interpol. Tijdens de vergadering in Dubai kreeg het jonge land geen meerderheid van de 192 lidstaten achter zich. Servië, waarvan Kosovo zich in 2008 afscheidde, verzette zich heftig tegen het lidmaatschap. Als Kosovo lid was geworden, had het internationale opsporingsberichten kunnen uitvaardigen tegen Servische politici en militairen. Velen van hen worden door de regering van Kosovo als oorlogsmisdadiger gezien. De regering van Kosovo reageerde na de stemming teleurgesteld, die van Servië sprak van een ‘overwinning’.

