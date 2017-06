Poetin beantwoordt vragen van zijn volk

Als oud-FBI-directeur James Comey in eigen land in de problemen mocht komen is hij altijd welkom in Rusland. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin gisteren in een vier uur durend vragenvuur op de Russische televisie. "Hij kan rekenen op politiek asiel, dat moet hij weten", zei Poetin schalks.

Hij vergeleek Comey vanwege het lekken van informatie over diens ontmoeting met de Amerikaanse president Trump met Edward Snowden, de klokkenluider die Moskou asiel verleende, nadat hij uit de school was geklapt over praktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Het was Poetins vijftiende 'phone-in', een jaarlijks terugkerende traditie die hij voortzette toen hij tussen twee ambtstermijnen door de post van premier bekleedde. De voorafgaande dagen stroomden de vragen voor de Russische leider binnen via telefoon, mail, sociale media en sms, alles bij elkaar meer dan twee miljoen.

Relatie met Washington

Tijdens de uitzending konden zorgvuldig geselecteerde mensen vanaf diverse locaties in het land via de camera of via Skype zelf hun vraag voorleggen. Vaak ging die over hun eigen problemen. Een vrouw uit de Oeralstad Izjevsk klaagde over haar erbarmelijke woonsituatie. "Ik kom bij u langs, dan praten we erover", beloofde Poetin, die zei toch al van plan te zijn de stad te bezoeken.

Gevraagd naar de relatie met de Verenigde Staten zei Poetin Amerika 'niet als vijand' te zien. Hij hekelde opnieuw de Amerikaanse aantijgingen als zou Rusland zich met de verkiezingen in de VS hebben bemoeid en kaatste de bal als gebruikelijk terug naar Washington, dat volgens Poetin voortdurend bezig is zich te mengen in de interne aangelegenheden van Rusland en tal van andere landen. "Dat hoor ik van bijna alle andere staatshoofden. Maar ze willen geen ruzie met de Amerikanen, daarom praat niemand daarover."

