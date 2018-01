Ploumen: 'Veel mensen vinden het fijn dat ze in actie kunnen komen tegen Trump'

De actie She Decides (Zij Beslist) is ook voor initiatiefnemer Lilianne Ploumen een onverwacht groot succes geworden. Het PvdA-Kamerlid zette in haar laatste maanden als minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking een fonds op voor gezinsplanning en veilige abortussen in ontwikkelingslanden, nadat de nieuwe president Donald Trump een einde maakte aan Amerikaanse subsidies voor zulke projecten.

Lees verder na de advertentie

Op 14 februari krijgt Ploumen voor haar initiatief de Machiavelliprijs voor opmerkelijke publieke communicatie uitgereikt. Volgens het juryrapport gaf de doorslag dat er binnen zes weken een wereldwijde beweging van landen, organisaties en particulieren ontstond, die inmiddels bijna vierhonderd miljoen euro bijeen heeft gebracht voor de seksuele rechten van vrouwen.

Ploumen: “Ik had niet verwacht dat we in het eerste jaar zo’n groot bedrag binnen zouden halen. Het verwachte jaarlijkse tekort door de maatregel van Trump is 500 miljoen euro. In de eerste weken zeiden we meteen dat vrouwen en meisjes daar niet de dupe van mogen worden, maar we wisten niet of het haalbaar was.”

Toen Trump de financiering van programma’s beëindigde, wist ik dat hij met één pennenstreek veel vrouwen en meisjes zou benadelen.

Hoe heeft u het succes van de actie ervaren? “Gelukkig kwam er snel brede steun. In maart organiseerde de Belgische regering een conferentie waar vijftig landen en talloze organisaties aan deelnamen. Op dit moment doen er al meer dan zestig landen mee. Begin maart organiseert Zuid-Afrika samen met Denemarken een nieuwe conferentie. Dat is erg mooi. Ik wilde dat het een initiatief van verschillende continenten zou zijn. “Het is natuurlijk een hele opgave. Trump is vier jaar president, dus die periode moeten we overbruggen. De vierhonderd miljoen euro is voor één jaar. We willen ook geen organisatie of bureaucratie opbouwen. She Decides heeft alleen een kantoortje in Londen met twee medewerkers die betaald worden door een Britse geldschieter. Het gaat erom dat we een beweging neerzetten. Dat vereist dat landen en mensen zich uitspreken voor vrouwenrechten en ons steunen.

Ziet u dit als de vervulling van uw idealen over vrouwenrechten? “Natuurlijk. Toen Trump de financiering van programma’s beëindigde, wist ik dat hij met één pennenstreek veel vrouwen en meisjes zou benadelen. Over vrouwenrechten moet je praten, want dat is in veel landen niet vanzelfsprekend, maar je moet ook in actie komen.” “De afgelopen jaren was er een wisselend beeld. Aan de ene kant gaan er meer meisjes naar school en zie je de opinie rond kindhuwelijken kantelen, maar je hebt natuurlijk ook MeToo, en in Nederland zitten er nog steeds weinig vrouwen op topposities. Als je even achteroverleunt krijgen de Trumps van deze wereld vrij spel. Dat vind ik wel verontrustend.”

Is het succes van She Decides weer een tegenreactie daarop? “Die tegenreactie is breder. In tientallen Amerikaanse steden zijn er vrouwenmarsen geweest, waar vrouwen die eerder niet gingen demonstreren van zich lieten horen. Ik krijg veel reacties van mensen die vertellen dat ze het zo fijn vinden dat ze zich niet bij het besluit van een Amerikaanse president hoeven neer te leggen, maar dat je zelf in actie kunt komen.”