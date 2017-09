Plots moet 'ecopartij' de Groenen mee gaan doen met de dans om de macht

Boven de nieuwe Duitse regering zal een Jamaica-vlag wapperen, met de kleuren zwart-geel-groen, of helemaal geen vlag. Een coalitie tussen CDU/CSU (zwart), FDP (geel) en De Groenen (groen) lijkt de enig mogelijke. Drie dagen na de verkiezingen ligt in Duitsland het woord ‘Jamaica’ dan ook op ieders lip. Merkel heeft al aangekondigd – heeft ze een keuze? – dat ze verkennende gesprekken wil voeren voor zo’n coalitie.

Christan Lindner van de FDP en Cem Özdemir en Katrin Göring-Eckardt van de Groenen staan daarvoor open, maar stralen weinig gretigheid uit. Ze bewaren hun kruit; de echte onderhandelingen beginnen waarschijnlijk pas na 15 oktober, als Nedersaksen naar de stembussen is gegaan. Maar ze weten ook: hun achterban is sceptisch.

Dat geldt helemaal voor de Groenen. Mogelijke regeringsdeelname leidt daar tot grote nervositeit. Ze zijn de kleinste van de drie, met 67 zetels in het nieuwe parlement (op 709). Merkel krijgt 246, Lindner 80. In de coalitiedans krijgen de Groenen geen leidende rol, dat is duidelijk. Maar: om de junior kan ook niemand heen. Dat biedt mogelijkheden, maar vergt ook extreem veel tact.

Merkel kán niet te ver naar links buigen. Van de drie zit zij nog het meeste klem. Op nieuwe verkiezingen zal ze het niet laten aankomen en zolang SPD-leider Martin Schulz (die in de oppositie wil) niet beweegt, kan ze het zich niet veroorloven dat de Groenen of Liberalen opstappen. Een plan B is er niet. Die Jamaica-vlag móet omhoog, linksom of rechtsom.

Nadelig voor De Groenen is dat Merkel te rekenen heeft met zusterpartij CSU, die een dramatisch verlies leed in Beieren. De positie van CSU-chef Seehofer staat onder druk, hij gaat een nóg conservatievere koers varen en heeft zelfs de vraag op tafel gelegd of CDU en CSU nog één fractie moeten vormen. Retoriek, maar het toont zijn wanhoop.

Maar dat is misschien wel erg optimistisch: in het Dieseldossier is Merkel tot nu toe weinig voortvarend. Of neem Europa. De FDP voerde campagne met een harde, Europa-sceptische toon, tegen verdere fiscale eenwording (‘Macrons nachtmerrie’, noemde Le Monde diens mogelijke regeringsdeelname). Merkel wil met Macron Europa nieuw leven inblazen en vindt De Groenen aan haar zijde.

Voorzitter Frauke Petry verlaat Afd per direct

Onder grote mediabelangstelling liepen vandaag 93 kersverse parlementariërs van de Alternative für Deutschland (AfD) de Rijksdag in. Ze hielden hun allereerste landelijke fractievergadering. Nummer 94 ontbrak: partijvoorzitster Frauke Petry. Die had maandag al laten weten niet in de landelijke fractie zitting te nemen, maar in haar eentje de Bondsdag in te gaan, als kandidaat voor haar kiesdistrict in Saksen.

Met dat nieuws wist ze het AfD-feestje op dag één na de verkiezingsuitslag al te vergallen. Ook vandaag op dag twee, kregen haar oud-fractiegenoten weinig kans om van hun eclatante zege te genieten. Ze waren nog niet aan het vergaderen of het nieuws kwam: Petry wil helemaal uit de partij treden. En niet alleen zij, ook haar man Marcus Pretzell, AfD-fractievoorzitter in Noordrijn-Westfalen verlaat de partij, meldde diens fractie. Of de rest van de fractie volgt, is onduidelijk. Twee leden uit Petry’s oude fractie in Saksen kondigden eveneens aan de partij te verlaten.

Petry zou al maandenlang plannen hebben gesmeed voor een afsplitsing, berichtten NRW, NDR en de Süddeutsche Zeitung. Zij zeggen in bezit te zijn van interne chatgesprekken en emailwisselingen over het plan ‘Lucke 2.0’ – naar oprichter Bernd Lucke, die in 2015 de partij verliet met tweeduizend leden en een nieuwe partij stichtte. Petry zou mensen gepolst hebben of ze mee wilden doen, ook zouden er ‘proefstemmingen’ zijn geweest in Saksen, om de animo te peilen.