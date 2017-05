Plek in regering spleet GroenLinks-voorloper PPR in kampen

In een slepende affaire lijkt het inmiddels of Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam, zich onder de vensterbank verstopt met de vingers in de oren. Verver zit nog steeds met haar familie in een gehuurde woonboerderij in Voorst, terwijl ze deze van de rechter al afgelopen maandag had moeten verlaten.