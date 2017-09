Plasterk schrijft gemeenten: stop afdrachtregeling van SP

Hij kondigde deze stap afgelopen zomer al aan. De SP noemt de bemoeienis van Plasterk 'politieke pesterij'. De SP spreekt met al haar vertegenwoordigers af dat die hun vergoedingen in de partijkas laten storten. De partij betaalt hen vervolgens een modaal salaris uit.

Lees verder na de advertentie

Wat overblijft kan de SP gebruiken voor onder meer campagnes. De rechter oordeelde afgelopen voorjaar echter dat politici en bestuurders onafhankelijk moeten zijn, ook van hun partij, en dat die onafhankelijkheid door de SP-regeling in het gedrang komt.

Plasterk kan de boom in Thijs Coppus, penningmeester bij de SP

De SP verwijt Plasterk 'een bewuste partijpolitieke aanval op de SP-Solidariteitsregeling' en is vastbesloten vast te houden aan de regeling, laat penningmeester Thijs Coppus weten: "Plasterk kan de boom in." Provincies en gemeenten die de aanbeveling van de minister volgen, moeten volgens Coppus rekening houden met een rechtszaak.

Maar hij moet nog maar zien of het van veel zaken komt, omdat de rechterlijke uitspraak waarmee Plasterk schermt volgens de SP-penningmeester veel genuanceerder is dan die doet voorkomen. Bovendien ging het vonnis niet over de afdracht zelf, maar over de vraag of de manier waarop die gestalte krijgt, aldus Coppus. ,,In het slechtste geval betekent dit alles wat extra bureaucratische rompslomp voor onze volksvertegenwoordigers. Verder verandert er niets.''

Partijleider Emile Roemer hekelt de 'bizarre prioriteiten' die Plasterk zou stellen. De minister 'was zo druk met politieke pesterij dat ie aanpak topsalarissen publieke sector niet naar Kamer kon sturen', klaagt Roemer op Twitter.

Lees ook: SP'ers woedend over beslissing van Plasterk over afdrachtregeling