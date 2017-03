Plasterk: PvdA-fractie moet zich bij GroenLinks aansluiten

Plasterk, die in het inmiddels demissionaire kabinet Rutte minister van binnenlandse zaken is, stelde zichzelf bij de afgelopen verkiezingen niet kandidaat voor de Tweede Kamer. Volgens Plasterk kan dat een opmaat zijn naar een 'brede linkse partij', waar ook de SP zich bij aan zou sluiten.

Plasterk is niet de enige die na de verkiezingsuitslag, waarbij geen van de linkse partijen echt groot kon worden, droomt van linkse samenwerking. Maar of de tijd ook echt rijp is voor een brede linkse volkspartij, daarover twijfelden PvdA'ers en politicologen in een artikel dat deze zaterdag in Trouw verscheen: 'Het linkse verhaal bestaat niet meer'.

Samen behaalden de drie linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA slechts 37 zetels. "Maar GroenLinks is toch vooral een partij van hoogopgeleiden, zoals de SP vooral laagopgeleiden trekt", zegt politicoloog Merlijn Oudenampsen bijvoorbeeld. "De klassieke functie van de PvdA was nu juist om die verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen. Dat lukt nu niet meer, en dan wordt het moeilijk om het verloren terrein weer terug te winnen."

Pieter Hilhorst, voormalig PvdA-lijsttrekker in Amsterdam, vraagt zich daarbij af of die drie partijen nog wel zo sterk verbonden worden door hun positie in de klassieke, economische, links-rechts tegenstelling. "Die tegenstelling wordt doorsneden door een andere: die tussen internationaal georiënteerd enerzijds en cultureel conservatief aan de andere kant. Die twee tegenstellingen spelen de aanhangers van linkse partijen uit elkaar, in de PvdA, maar ook in de SP."

