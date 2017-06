Plannen voor hechtere eurozone zijn ongunstig voor Nederland

Dat is slecht nieuws voor Nederland, stelt Adriaan Schout, die bij instituut Clingendael de Europese Unie onderzoekt. “Nederland heeft zich altijd verzet tegen Europese solidariteit waarbij de ene lidstaat voor de andere kan opdraaien. Maar het lijkt erop dat Nederland meer geïsoleerd komt te staan, en de strijd kan gaan verliezen.”

"Het Nederlandse standpunt is dat die landen eerst hun economie op orde moeten brengen. Italië doet te weinig om corruptie aan te pakken. In Frankrijk wordt Macron als hervormer betiteld, maar dat zei men ook van Sarkozy en Chirac. Uiteindelijk kregen zij weinig gedaan.”

Merkel en Macron willen samenwerken aan Europese integratie. Is dit voorstel daarmee kansrijker?

“Zuidelijke landen willen al langer meer financiële solidariteit. Zij vinden dat de EU in de huidige vorm tegenvalt. Macron zegt dat nu ook, net als Commissievoorzitter Juncker. In Nederland vinden we juist dat eurolanden tegenvallen.

Berlijn lijkt enigszins bereid op de Franse wensen in te gaan. Maar het is in Duitsland geen gelopen race. Adriaan Schout

"De toespraak die Merkel zondag hield, bereidde de weg voor de discussie die de Commissie nu begint. Zij wist waarschijnlijk dat dit voorstel eraan kwam. Merkel heeft de steun van Frankrijk nodig om een leidende rol in Europa te vervullen. Als ze het alleen doet, staat ze zo weer met een Hitlersnorretje op de voorpagina van een Zuid-Europese krant.

"Berlijn lijkt daarom enigszins bereid op de Franse wensen in te gaan. Maar het is in Duitsland geen gelopen race. Het ministerie van buitenlandse zaken zit op de lijn van Macron, maar het ministerie van financiën is kritischer. Merkel kiest ondertussen voor haar gebruikelijke aanpak, ze wacht af en kijkt de situatie aan, zonder een besluit te nemen.”