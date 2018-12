Plan voor abortuspil bij huisarts zorgt voor stress in de coalitie

De abortuspil moet beschikbaar komen via de huisarts, vinden GroenLinks en de PvdA. Met een eigen wetsvoorstel willen de oppositiepartijen dat gaan regelen in de Tweede Kamer, het komende jaar. Als het plan doorgaat, kunnen vrouwen in de eerste negen weken van de zwangerschap bij hun huisarts terecht als ze overwegen de zwangerschap af te laten breken. Nu is de abortuspil alleen beschikbaar via een abortuskliniek.

Abortus wordt niet makkelijker, bezweren de twee partijen, als de huisarts de abortuspil mag voorschrijven. Er verandert niets aan de huidige zorgvuldigheidseisen, zeggen zij. “Wij willen een-op-een dezelfde eisen die nu al gelden voor abortus in een abortuskliniek”, zegt Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks. “Inclusief de bedenktijd van vijf dagen.” GroenLinks en de PvdA stuurden hun wetsvoorstel donderdag naar de Tweede Kamer, die er het komende jaar over moet beslissen.

Waarborgen

Het wetsvoorstel is wel flink aangepast, want op de eerste versie kwam stevige kritiek van de Raad van State. Die is huiverig over nieuwe abortuswetgeving. De huidige praktijk, waarin abortus alleen mogelijk is in een abortuskliniek, is goed en zorgvuldig, vindt het rechtscollege. ‘Zwaarwegende argumenten’ om dat te veranderen ziet de Raad van State niet. De Raad miste ‘waarborgen’ voor zorgvuldige besluitvorming.

De linkse oppositiepartijen zien zelf wel een argument om de abortuspraktijk te veranderen: meer keuzevrijheid voor vrouwen. Voor een zware beslissing als abortus moeten vrouwen ook bij hun vertrouwde hulpverlener terecht kunnen, de huisarts, vinden GroenLinks en de PvdA. De komst van een veilige abortuspil maakt dat voor het eerst mogelijk, stellen zij.

“Ons doel is niet dat meer vrouwen kiezen voor een behandeling, of dat het makkelijker wordt”, schrijven de linkse partijen in een toelichting op hun wetsvoorstel. “Maar dat de hulpverlening toegankelijker wordt en de zorg verbetert.”

GroenLinks en de PvdA hopen dat de christelijke partijen gevoelig zijn voor het argument dat ‘herhaalabortussen’ voorkomen kunnen worden als huisartsen een grotere rol krijgen. De huisarts kan volgens hen beter dan een onbekende abortusarts de vrouw voorlichten over goede anticonceptie. ‘Herhaalabortussen’ zijn een grote zorg van bijvoorbeeld de ChristenUnie.