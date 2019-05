Piet Hein Donner leidt onderzoek naar belastingdienst

Een speciale commissie onder leiding van voormalig vicevoorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner gaat doorlichten hoe de belastingdienst mensen behandelt die toeslagen ontvangen. Staatssecretaris van financiën Menno Snel maakte woensdag bekend dat het onderzoek kijkt hoe de fiscus ‘beter rekening kan houden met de gerechtvaardigde belangen’ van deze groep. Dat moet ook duidelijkheid geven over de behandeling van mensen wiens kinderopvang in 2014 ten onrechte is stop gezet. “Het werk Belastingdienst moet boven elke twijfel verheven zijn.” Gevonden fouten wil Snel ‘ruiterlijk’ toegeven.

Lees verder na de advertentie

Zelf slaagt de staatssecretaris er sinds zijn aantreden in oktober 2017 niet in de zaak op te lossen. Onderdeel van de onderzoeksopdracht zijn de gegevens die de belastingdienst heeft gebruikt bij het stopzetten van kinderopvangtoeslag. De fiscus begon in 2013 een onderzoek naar het gastouderbureau Dadim in Eindhoven, na ‘signalen’ van de GGD dat er gefraudeerd werd. De belastingdienst deed voorkomen alsof de waarschuwing uit 2013 kwam.

Deze krant berichtte woensdag samen met RTL Nieuws dat de waarschuwing uit 2011 kwam, en dat de GGD een jaar later al concludeerde dat er niets aan de hand was.

Sinds 2017 dringt de Ombudsman er op aan dat de overheid alle gedupeerde ouders compenseert, maar de be­las­ting­dienst weigert dat vooralsnog

Dat mocht in 2014 niet baten voor de ouders die hun kinderen via Dadim lieten opvangen. Zij kregen voortaan geen toeslag meer, en wisten niet hoe ze hun recht konden halen. Bezwaarschriften werden jarenlang niet behandeld, en de fiscus vertelde hen ook niet hoe ze konden bewijzen recht op toeslagen te hebben. Sinds 2017 dringt de Ombudsman er op aan dat de overheid alle gedupeerde ouders compenseert, maar de belastingdienst weigert dat vooralsnog.

Snel zei dit jaar nog tegen de Kamer dat onderzoek naar Dadim gerechtvaardigd was vanwege meldingen van de GGD. Woensdag zei hij de Kamer nooit bewust op het verkeerde been heeft proberen te zetten.

Vorige week kondigde het kabinet de onderzoekscommissie al aan. Toen moest zij gaan kijken naar meldingen dat de belastingdienst etnisch profileert. De dienst zou tegen de regels in data verzamelen over de tweede nationaliteit van mensen, en deze groep extra controleren.

In de Kamer heerst onvrede dat de zaak maar voortsleept. Volgens Henk Nijboer (PvdA) is het goed dat er een extern onderzoek komt, maar hij wil dat Snel zelf al gedupeerden compenseert. “We weten dat een groep mensen onterecht is aangepakt, maar toch biedt de belastingdienst geen fatsoenlijke oplossing. Dat reken ik Snel aan.” Helma Lodders (VVD) wil ook dat de staatssecretaris bij alle gedupeerden kijkt wat er fout is gegaan en hen compenseert. Tot nu toe wil de belastingdienst alleen uitkeren aan de kleine groep mensen die al vijf jaar procederen.

Lees ook:

Belastingdienst zette kinderopvangtoeslag stop naar aanleiding van achterhaalde informatie Signalen van de GGD waren volgens de fiscus aanleiding om bij honderden ouders kinderopvangtoeslag stop te zetten. Die signalen waren al lang achterhaald, blijkt nu.