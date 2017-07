Per speeddate op zoek naar nieuwe raadsleden

Het is misschien niet de spannendste speeddate, maar een tête-à-tête met een echt raadslid levert wel veel informatie op. Hanneke van der Kooij, lerares op een montessorischool, overweegt in Rijswijk raadslid voor GroenLinks te worden en volgt daarom de cursus 'Politiek Actief'. In de kantine van het gemeentehuis mag ze - vijf minuten precies - raadslid Ton Henskens van de VVD ondervragen. Daarna klapt de voorzitter in zijn handen en moet ze overstappen naar een ander. Haar vijftien medecursisten maken dezelfde dans langs raadsleden.

Gelukkig hebben Van der Kooijs leerlingen uit groep 6 de vragen voor haar opgesteld. Is Henskens het bijvoorbeeld weleens oneens met zijn VVD? Mooie vraag, en een eerlijk antwoord. "Zeker weten", zegt Henskens. "In de fractie zijn weleens meningsverschillen, maar die bespreken we gewoon en dan komen we er meestal wel uit. Maar de grote verschillen zie ik tussen de VVD in Rijswijk en de VVD landelijk. Landelijk vindt de VVD dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen. Maar in Rijswijk stellen wij als fractie dat als die vluchtelingen eenmaal in Nederland zijn, ze ook behoorlijk moeten worden gehuisvest. We hebben dus vóór de komst van een asielzoekerscentrum gestemd."

Gemeenten krijgen steeds meer taken, die het raadswerk moeilijker maken

Lokale politici maken dus eigen afwegingen, wil Henskens maar zeggen, in het belang van de plaatselijke gemeenschap. En daar klapt de voorzitter al weer in zijn handen. Van der Kooij moet naar een ander tafeltje.

Marginale vergoeding De speeddates tussen raadsleden en inwoners van Rijswijk die overwegen op de kieslijst te gaan staan, zijn onderdeel van een tweedaagse cursus van organisatie Prodemos, die in het land de spelregels voor democratie en rechtsstaat doceert. De raadsverkiezingen in maart 2018 komen eraan, en er is nogal wat aan de hand in de lokale democratie. Gemeenten krijgen steeds méér ingewikkelde taken, zoals de zorg en de jeugdhulp, die het raadswerk moeilijker maken. Terwijl de burgers alsmaar mondiger worden. Raadsleden moeten tegenwoordig gemiddeld 15,9 uur per week aan hun werk besteden, en de vergoeding daarvoor is marginaal. Kleine gemeenten kunnen maar een tiende bieden van de 2352 euro die de grootste steden maandelijks voor raadswerk uitkeren, voor min of meer hetzelfde werk. De helft van de raadsleden maakt de termijn van vier jaar dan ook niet af en verlaat gedesillusioneerd de politiek. Maar volgend jaar moeten er wel weer zo'n negenduizend raadszetels gevuld worden. Vooral kleine en middelgrote gemeenten krijgen dat amper voor elkaar. Stukken lezen mag nooit een excuus zijn om een bijeenkomst met burgers mis te lopen Paul Boogaard, wethouder in Korendijk Vandaar de cursus van Prodemos, die burgers enthousiast moet maken voor het ambt van raadslid en hen beter voorbereidt op wat komen gaat. Eén lichtpuntje: volgens projectleider Huri Sahin is de belangstelling voor de politiek neutrale cursus aan de vooravond van de verkiezingen enorm. "In 2014 deden elf gemeenten mee, in 2017 al negentig, en we hebben nog zes maanden te gaan." Doorgaans betalen de gemeenten zelf voor deze cursus. "Zij zien deze avonden als investering in de lokale democratie." Inmiddels is het speeddaten afgerond en neemt Paul Boogaard, wethouder voor het CDA in Korendijk, de club in spreadsheets mee door de functies van de gemeenteraad. Raadsleden zijn 1) volksvertegenwoordigers, 2) kaderstellers en 3) controleurs, maar waarschuwt hij: "Dat kaderstellen en controleren kun je doen of laten, maar een volksvertegenwoordiger ben je. Altijd. Gebruik nooit het excuus dat je stukken moest lezen waardoor je niet op een bijeenkomst met burgers kon komen. Luister naar ze, breng hun kwesties van algemeen belang in de raad, en vergeet hun niet te vertellen wat er vervolgens mee gebeurt."

Slinkse tips Vervolgens tovert hij een rode gereedschapskist op het scherm, vol instrumenten voor raadsleden. Ze leren hoe een motie werkt, wat een amendement is, interpellatie, en het initiatiefrecht. En hij eindigt met slinkse tips hoe de plaatselijke pers voor het karretje van de fractie te spannen. Toch zijn het vooral de persoonlijke tips van de uitgenodigde Rijswijkse raadsleden die nuttig zijn. "Probeer je te focussen", zegt bijvoorbeeld Martine Koopman van D66. "Ga na welke onderwerpen voor jouw achterban belangrijk zijn en investeer daarin. Laat de rest zitten." En terug naar VVD'er Ton Henskens in gesprek met lerares Hanneke van der Kooij. "Temper je verwachtingen. Ze vragen mij weleens wat ik in vier jaar tijd bereikt heb. Ik zou het niet weten. Ik heb het beleid in Rijswijk méde bepaald. Want besturen doe je vooral samen." Van der Kooij twijfelt nog. Gaat ze ervoor?

