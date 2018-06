Pedro Sanchez, een ambitieuze Madrileen die de media weet te bespelen

De manier waarop hij zijn doel bereikte deed in Spanje wel wat wenkbrauwen fronsen, en niet alleen bij zijn politieke tegenstanders. Toen een Spaanse rechter vorige week in een grote corruptiezaak hoge straffen oplegde aan PP-leden en de partij een fikse boete gaf, rook Sánchez zijn kans. De socialistische leider diende een motie van wantrouwen tegen Mariano Rajoy in, die tevens inhield dat hij zelf premier zou worden als die werd aangenomen.

Toen dat vandaag gebeurde, liet de 46-jarige Sánchez zich minutenlang door parlementariërs toejuichen. Ondertussen verliet de afgetreden premier Rajoy letterlijk via een zijdeur het toneel.

Zelf weet Sánchez als geen ander hoe het voelt wanneer het vertrouwen wordt opgezegd. Het overkwam de socialist in 2016 toen een paar zwaargewichten binnen zijn eigen PSOE aandrongen op zijn aftreden als partijleider. De partijprominenten waren boos omdat Sánchez zijn goedkeuring niet wilde geven aan een minderheidskabinet onder leiding van Rajoy. Volgens hen de enige manier om de impasse binnen de Spaanse politiek te doorbreken en te voorkomen dat de Spanjaarden voor een derde opeenvolgende keer naar de stembus zouden moeten. “Nee betekent nee”, herhaalde Sánchez toen keer op keer. Hij was bang dat goedkeuring voor Rajoys regering de socialistische partij in de peilingen zou doen dalen. Maar wellicht speelde bij Sánchez ook de afkeer van zijn politieke rivaal Rajoy mee die hij tijdens een verkiezingscampagne een ‘onfatsoenlijk’ mens had genoemd.

Basketballer

Het grote publiek had Sánchez, toen hij moest opstappen als partijleider, nog maar net leren kennen. Voordat hij in 2014 de leiding van de PSOE op zich nam, was Sánchez vooral in Madrid bekend, waar hij als zoon van een ondernemer en een ambtenaar opgroeide. Nadat hij op 21-jarige leeftijd lid van de Madrileense afdeling van de PSOE was geworden, klom hij op en schopte het tot gemeenteraadslid in de hoofdstad. Sánchez had nog even getwijfeld over een carrière als professioneel basketballer, maar koos uiteindelijk toch voor een studie politieke economie die hij onder meer in België volgde. Door zijn buitenland­ervaring leerde Sánchez in tegenstelling tot Rajoy vloeiend Engels spreken. Ook ontwikkelde hij anders dan zijn politieke tegenstander een liefde voor de camera’s.

Die eigenschap zette hij in toen hij in 2016 het leiderschap moest laten varen, en zichzelf opnieuw moest uitvinden. Hij presenteerde zich als familieman en toerde het hele land door om zijn achterban weer aan zich te binden, waarbij hij hen een meer linkse koers beloofde. Op bijeenkomsten zong hij strak in het pak ‘de Internationale’ met gebalde vuist in de lucht. Zijn charmeoffensief had effect. In 2017 versloeg hij zijn opponenten binnen de PSOE en werd opnieuw gekozen als partijleider. Vandaag kwam daar een overwinning bij toen Sánchez Rajoy na de stemming een ferme handdruk gaf en het stokje van hem overnam.