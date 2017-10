Pechtold, Segers en Buma zien af van ministerspost in Rutte III

Het regeerakkoord lijkt morgen, na 209 dagen formatie, gereed voor presentatie. Maandagochtend steeg witte rook op uit de Stadhouderskamer, het vertrek in de Tweede Kamer waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de afgelopen maanden onderhandelden over de vorming van een nieuw kabinet.

Lees verder na de advertentie

De fracties van de vier partijen namen vanmiddag en vanavond uitgebreid de tijd om het concept-akkoord door te nemen. Dat is niet zonder reden. In 2012, toen VVD en PvdA in sneltreinvaart tot overeenstemming kwamen, kregen beide fracties nauwelijks gelegenheid commentaar te leveren. Het zorgde voor onvrede, die jarenlang aanhield. VVD-leider Mark Rutte zei vandaag: "We nemen meer tijd. Zo leren we altijd weer. Ook ik.” Wat bovendien meespeelt: de nieuwe coalitie rust in het parlement op de kleinst mogelijke meerderheid. Dat betekent dat het voor VVD, CDA, D66 en CU van het grootste belang is dat alle 76 Tweede Kamerleden zich volmondig achter het akkoord scharen.

Het was mijn vijfde optie, maar het is nu wel míjn vijfde optie Alexander Pechtold (D66)

Morgenochtend om 09.00 uur praat informateur Gerrit Zalm nog één keer met de onderhandelaars van de vier partijen. Mogelijk wordt het akkoord nog aangepast. CDA-leider Sybrand Buma kon vanavond als eerste verklaren dat zijn partij instemt met de plannen, gevolgd door D66-collega Alexander Pechtold. Beide partijleiders hebben ‘nog enkele kleine punten’. “Maar daar gaan we uitkomen”, aldus Pechtold. Hij noemt het regeerakkoord ‘evenwichtig’, ondanks dat hij liever een coalitie had gevormd met GroenLinks in plaats van ChristenUnie. “Het was mijn vijfde optie, maar het is nu wel míjn vijfde optie.”