Partijen vallen over Baudets uitspraken over vrouwen, euthanasie en abortus

De leider van Forum voor Democratie schreef een recensie over de nieuwste roman van de Franse schrijver Michel Houellebecq; ‘Sérotonine’. Met zijn interpretatie van het boek ligt Baudet - opnieuw - onder vuur van andere partijen. In het artikel beargumenteert de FvD-fractievoorzitter dat doorgeschoten individualisme voor veel problemen zorgt: “Van vrouwen wordt tegenwoordig verwacht dat ze de traditionele rol weigeren. Maar wat gebeurt er wanneer ze de dertig zijn gepasseerd?” Baudet concludeert dat vrouwenemancipatie uiteindelijk leidt tot demografische afname in Europa.

Lees verder na de advertentie

De politicus trekt de lijn van individualisme verder door naar abortus (“zelfs nieuw leven in de baarmoeder mag worden vernietigd om individuele vrijheid niet te verstoren”) en euthanasie (“suïcide wordt gefaciliteerd om te verzekeren dat hier ook geen belemmeringen bestaan voor het individu”).

Aanrecht Op Twitter reageren politici onthutst. “Werkende vrouwen als oorzaak van de achteruitgang van Europa?”, schrijft SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. “Koekoek! Tijd voor een debat, Baudet?” Volgens D66-Kamerlid Pia Dijkstra toont de FvD-leider hiermee ‘zijn ware aard’: “We gaan níet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken.” Toch is niet iedereen geschrokken van Baudets essay. “Dit is een recensie over een boek van Michel Houellebecq,” zegt Dorien Rookmaker, die voor Forum als hoogst genoteerde vrouw de Eerste Kamer ingaat. “Het verhaal gaat over de keerzijde van individualisering en hij probeert dit voor de lezer concreet te maken.” Dat Baudet daar abortus en euthanasie als voorbeelden voor gebruikt, heeft volgens Rookmaker niets met zijn politieke visie te maken: “Ik ken Thierry goed, ik heb mijn hele leven lang fulltime gewerkt. Hij is geen man die de vrouw weer achter het aanrecht wil hebben.” De toekomstig senator zegt dat Baudets controversiële uitspraken passen bij de openheid van FvD: “Wij zijn een van de weinige oppositiestemmen die open staan voor andere denkbeelden. Maar dat betekent niet dat we altijd achter die denkbeelden staan.” Zaterdag kwam de Forum-leider al door een andere tweet in opspraak. Toen verspreidde Baudet een campagnefilmpje tegen “migrantengeweld” van de Duitse vrouwenbeweging 120db, dat ook werd gedeeld door de Duitse nazistische partij NPD. Aan het einde van het filmpje zijn de foto's van Rob Jetten (D66), Jesse Klaver (GL) en premier Mark Rutte te zien, vergezeld met de tekst: ‘Ich habe es gewusst’. Jetten reageerde: “Baudet laat zich van zijn meest misselijke kant zien.”

Lees ook:

Michel Houellebecq, kampioen van het treiterproza ‘Serotonine’, de zevende roman van Michel Houellebecq, laat gegarandeerd niemand onberoerd. Daar zorgt de überfoute hoofdpersoon wel voor.

Baudet bepaalt de koers en Baudet wil een nexit Column Stevo Akkerman: De bedoeling van Baudet is bekend: Nederland uit de EU. Binnen het Forum wordt daar door deze en gene ietsje anders over gedacht, maar ergens ietsje anders over denken is niet echt onderdeel van de partijcultuur.