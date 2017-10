Partijen Tweede Kamer sparen Hennis niet

In de eerste termijn van het debat spaarde ook Hennis' partijgenoot Han ten Broeke de bewindsvrouw niet en zei dat de verantwoordelijkheid van Hennis zeker aan de orde is. Het VVD-Kamerlid verlangt wel eerst veel antwoorden van haar. Hij wil weten waarom pas vrijdag tot extra controles en een “operationele pauze'' is besloten, terwijl Defensie in juni al kennis had van het vorige week gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de kwestie.

Coalitiegenoot PvdA is niet minder kritisch. Kamerlid Kirsten van den Hul sprak van een “ontluisterend beeld'' toen Hennis volgens haar ook nog eens de conclusies van het vernietigende rapport probeerde te bagatelliseren.

Motie van wantrouwen De PVV, de grootste oppositiepartij, vroeg Hennis om meteen op te stappen. Als zij dat niet snel doet tijdens het debat, dan zal de PVV een motie van wantrouwen indienen, aldus Gabriëlle Popken. Zij noemde Hennis' reactie na de publicatie van het vernietigende OVV-rapport over het ongeluk “tenenkrommend''. Hennis zei toen dat ze niet wilde aftreden maar “optreden''. Ook anderen oordelen hard, waaronder de partijen van de beoogde nieuwe coalitie. Zo zei D66-Kamerlid Salima Belhaj het “structureel'' mis is bij Defensie en dat de organisatie consequent te weinig aandacht heeft voor de veiligheid van de eigen medewerkers. CDA-Kamerlid Raymond Knops leest in het OVV-rapport een “aaneenschakeling van fouten'' gedurende tien jaar tijd. Volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie is “het lerend vermogen van Defensie ver te zoeken".