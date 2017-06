Partij VNL stopt ermee

De omstandigheden zijn na de verkiezingen gewijzigd, aldus voorzitter Laurence Stassen. "Zowel politiek, financieel als organisatorisch ziet de partij te weinig reële ambities om door te gaan."

De spraakmakende politiek leider van VNL, Jan Roos, was onlangs al vertrokken. Kort na de stembusgang had Roos al laten weten dat hij in de mediawereld zou terugkeren. "Ik ben nog steeds geëngageerd, maar als leider van een partij zonder zetels kan ik ook geen deuk in een pakje boter slaan", zei hij pasgeleden in een interview met Trouw.

De partij afficheerde zich tijdens de campagne als 'de enige echt liberale partij van Nederland' en had gerekend op vijf of zes zetels bij de verkiezingen. Dat werden er nul.

VNL was de partij van onder anderen de Tweede Kamerleden Joram van Klaveren en Louis Bontes. Zij vormden de Groep Bontes/Van Klaveren in het parlement nadat zij waren weggegaan bij de PVV. Door het resultaat van VNL bij de verkiezingen verloren zij hun zetels. Voorzitter Stassen was voormalig Europees parlementariër voor de PVV.

