Partij van president Erdogan krijgt klap in de hoofdstad bij verkiezingen

De Turkse oppositie bijt van zich af. Tijdens de lokale verkiezingen van vandaag won oppositiekandidaat Mansur Yavas het burgemeesterschap van de hoofdstad Ankara, met 50,3 procent van de stemmen. Istanbul lijkt ternauwernood in handen te blijven van de regeringspartij AKP van president Erdogan.

Lees verder na de advertentie

De winst voor de oppositie lijkt het gevolg van de tegenvallende economie. Na jaren van bloei kampt Turkije nu met een oplopende werkloosheid en een hoge inflatie.

Na de winst van vandaag is het waarschijnlijk dat de MHP haar gewicht duidelijker zal laten voelen. Dat betekent onrust in de re­ge­rings­co­a­li­tie

De strijd om Istanbul bleef tot laat in de avond onbeslecht. Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu wees op ongeregeldheden in de aankondiging van de resultaten door staatspersbureau Anadolu Ajansi. Nadat 99 procent van de stemmen geteld waren stond de AKP op een voorsprong van zo’n negenduizend stemmen. Daarmee lijkt de megastad too close to call.

Beter deed de AKP het in het zuidoosten van het land. De Koerdische HDP leed daar belangrijke verliezen. Maar ook die resultaten riepen vragen op. Zo behaalde de AKP in de Koerdische stad Sirnak meer dan zestig procent van de stemmen, een verdubbeling ten opzichte van de landelijke verkiezingen slechts negen maanden geleden. Die plotselinge verschuiving in een zwaar gemilitariseerde zone zal waarschijnlijk tot beschuldigen van fraude leiden.